La quita de la ayuda estatal para la luz y el gas de los usuarios que todavía no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) comenzará a partir de octubre, cuando inicialmente estaba programada para septiembre último. Y el impacto se sentirá en las boletas de noviembre.

La postergación del retiro de la ayuda estatal respondió a una cuestión reglamentaria. “La lógica indica que aquel que no se anotaba en el RASE perdería el subsidio, pero no estaba escrito, y las leyes de defensa al consumidor establecen que, en caso de que no haya una norma específica que diga eso, la ley está a favor de los derechos de los usuarios”, explicaron en las últimas horas desde la Secretaría de Energía de la Nación.

“Es la primera vez en la historia que se hace una segmentación. Es un mes nada más. No se suspendió la segmentación”, agregaron fuentes de la dependencia encabeza Flavia Royón, citadas por LaNacion.com.ar

Además, la Secretaría de Energía de la Nación emitió un tuit en el que informa que “sigue abierta la inscripción al formulario RASE para solicitar la continuidad de los subsidios de gas y electricidad”.

Y añade que también se pueden “realizar modificaciones en el formulario” ya completado, incluso “solicitar la baja”.

Subsidios de luz y gas: ¿Qué documentación se necesita para inscribirse en el RASE?

El formulario RASE permite identificar a los hogares que necesitan el subsidio por su situación socioeconómica. Teniendo en cuenta que el 90% de los usuarios de gas y luz del país están en los segmentos de ingresos medios y menores, van a continuar recibiendo el subsidio si se inscriben, según las fuentes.

Para anotarse, es fundamental contar con la última factura -o en su defecto la más reciente- del servicio del domicilio del solicitante. Al momento de la inscripción, se piden datos como dirección, número de cliente -o de cuenta- y del medidor. Esa información es visible y puede identificarse en la parte superior de cada boleta.

Recordá que el tope que dispuso el Gobierno para quienes quieren mantener el subsidio es 400 kWh por mes.

También es necesario contar con el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI), el número de CUIL o CUIT de los mayores de 18 años que viven en el hogar, saber cuáles son los ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que mora en el domicilio y una dirección de correo electrónico.

El paso a paso para inscribirse

1) Primero se debe ingresar en el sitio web oficial de la segmentación de tarifas: argentina.gob.ar/subsidios.

2) Completar los datos del solicitante: datos personales, DNI y número de trámite; información socioeconómica; y datos de contacto (teléfono y dirección de mail).

3) Llenar los datos de los servicios: domicilio exactamente como figura en la boleta; datos del servicio de gas natural por red: número de cuenta/cliente y de medidor; o datos del servicio de energía eléctrica: número de cuenta/cliente y de medidor; información sobre el titular de cada servicio en caso de que la factura no está a nombre de quien completa la declaración jurada.

4) Completar los datos del hogar: información socioeconómica y personal de todos los mayores de 18 años que conviven en el domicilio; y cantidad de menores de edad, más datos de quien sea titular de un ; Certificado Único de Discapacidad (CUD), en el caso de existir en el hogar.

5) Llenar los datos sobre los bienes: ingreso de bolsillo, más automóviles o inmuebles y/o bienes de lujo.