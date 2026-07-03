Federico Sturzengger destacó un recibo de sueldo por $580.000, agradeció a Milei y estallaron las redes

Un recibo de sueldo por 580.000 pesos despertó la polémica en la red social X. Lo posteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para celebrar el uso del nuevo formato que establece la reforma laboral, pero los usuarios apuntaron al monto.

"Me empiezan a enviar los recibos de sueldos actualizados en el formato de la Ley de Modernización Laboral. En este caso el empleador paga 1.200.000, el trabajador recibe 580.000. Transparencia total. Gracias presidente Javier Milei. Gracias Congreso de la Nación. VLLC!", es el posteo del funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Pero la mayoría de las reacciones no fueron positivas en un contexto de ajuste a los bolsillos y alza de los gastos fijos de los hogares. Ocurre, además, mientras el gobierno intenta dar vuelta la página y apagar los ruidos críticos tras la renuncia de Manuel Adorni.

"¿No te da vergüenza mostrar que un laburante cobra menos de 600 lucas por una jornada de 8 horas, mientras Adorni se gastó 140 palos en su tarjeta y varios más con las de sus empleados?", le respondió un usuario a Sturzengger.

Nuevo recibo de sueldo que destacó Federico Sturzenegger en X.

Y continuó lapidario: "Ah, y si el recibo es de mayo de este año, al empleado le están pagado menos de lo que fija el convenio, como funcionario deberías denunciarlo".

Otro se quejó del modelo económico: "salarios del Congo con precios de Estados Unidos". "Iban a cobrar en dólares y terminaron cobrando 500 mil pesos", sumó uno más. "Estas mostrando el sueldo registrado de alguien que está bajo la línea de la pobreza incluso estando en blanco???", le preguntaron con ironía.

Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma laboral.

Las respuestas en cascada abordaron también los aportes: "Che y por qué no bajan las cargas patronales? Gobiernan hace 3 años; no son comentaristas...", sugirió otra cuenta de un economista opositor.

El ministro Sturzenegger al que Milei apoda "El Coloso" suele destacar "los costos" para las empresas por contratar empleados para obtener ganancias de capital que se traducen en impuestos, aportes y contribuciones a la seguridad social, obra social, ART, aportes sindicales, entre otros. Su propuesta se plasmó en la reforma laboral y ahora en el recibo debe figurar lo que cobra neto el trabajador y el bruto con los aportes del empleador.

Un contador con cuenta verificada y más de 700 mil seguidores le marcó en su ejemplo una exageración en el aporte empresarial: "Hola Fede, yo le avisaría al empleador que cambie urgente al que le liquida los sueldos porque le está haciendo pagar cargas sociales de más. Es cualquier cosa eso. Saludos".

Los comentarios continuaron por el mismo carril: "¿Tiene que vivir él y su familia con $580.000, me explicas qué estás festejando?". "Qué fortuna el sueldo hermano!!! paaaaa menos mal que tiene el gráfico de torta si no no pagaba la luz!!!". "O sea digamos.. Un trabajador en blanco está muy por debajo de la línea de pobreza. Tiene trabajo en blanco y es pobre. Gran logro. Para estar orgulloso...".

Sturzenegger y el nuevo recibo de sueldo

En un porcentaje menor, hubo elogios para Sturzenegger: "Brillante idea", le escribieron.

Entre esas reacciones, el ministro Sturzenegger optó por agitar un poco más el debate con otro mensaje, esta vez con recibos de 1,1 y 1,3 millones.