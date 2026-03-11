Javier Milei regresó al país: recibe la inflación de febrero, no va a Expoagro y viaja a España

Después de su paso por Miami, Nueva York y Valparaíso (Chile), el presidente de la Nación, Javier Milei, regresó al país. Volverá a viajar al exterior este jueves, pero antes recibirá la inflación del Indec de febrero, pronosticada cerca del 3%. En consecuencia, el viernes no irá a Expoagro, confirmaron fuentes oficiales a Crónica.

El mandatario nacional viene de concretar su viaje número 15 a los Estados Unidos: otra foto con su par republicano, Donald Trump, y la Argentina Week en la torre JP Morgan. La gira incluyó una parada del otro lado de la Cordillera para asistir a la asunción de José Antonio Kast.

Ya en Buenos Aires, se viene la publicación del ente estadístico oficial sobre la remarcación de precios al consumidor durante el segundo mes del año. Las proyecciones privadas anticipan una cifra antipática para el gobierno.

Javier Milei recibirá este jueves la inflación de febrero

Este jueves, con el presidente Milei ya de vuelta en el país, el Indec publicará el promedio de inflación de febrero. La cifra, según estiman diversas mediciones, agravaría el manto de dudas a la promesa de un cifra que empiece con cero en agosto.

Milei insistió en los últimos días en una entrevista que brindó en la Casa Rosada a La Nación+ que "la inflación va a empezar con cero en junio o agosto". El Indec publicaría en las próximas horas otro informe por encima del 2%, tras el 2,9% de enero.

Últimas cifras de inflación, según el Indec.



En el gobierno de La Libertad Avanza confían en que a partir de abril los aumentos se desacelerarán. Desde Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, presumió: "Estamos ante uno de los shocks más grandes y el (el precio en Argentina del) dólar no se movió".

Hay preocupación igualmente por el impacto del conflicto desatado por Trump en Medio Oriente y las advertencias sobre sus consecuencias en la economía mundial: expertos calculan más inflación y probable recesión, un combo fatal si se da a escala global para economías de países emergentes como la Argentina.

Javier Milei viaja a España y no irá a Expoagro

Se contemplaba la presencia de Milei en la muestra agroindustrial Expoagro que se realiza cada año en la localidad bonaerense de San Nicolás. Sin embargo, la agenda internacional del Presidente se impuso sobre su visita a los representantes del campo.

Varios miembros del gobierno de La Libertad Avanza pasaron por allí esta semana, incluida la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien prefirió evitar "la novela" de la interna con su excompañero de fórmula.

Victoria Villarruel en Expoagro 2026.

Milei no estará entonces para el cierre de Expoagro 2026 (Edición YPF Agro).

Bullrich se encargó de ratificar este miércoles el compromiso del gobierno con bajar más las retenciones que paga el sector agroexportador.

Milei cierra este sábado el Foro Económico de Madrid

El Presidente sí dará el presente una vez más en el cierre del Foro Económico de Madrid que se realizará este sábado en el Palacio de Vistalegre.

Allí se reúnen economistas, empresarios y referentes liberales de todo el mundo y Milei brindará un discurso.

Para cuando vuelva a la ciudad de Buenos Aires, la agenda marca su mesa política una reunión el lunes próximo en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ya habrá vuelto también de Nueva York.