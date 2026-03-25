Manuel Adorni confirmó que el 29 de abril irá al Congreso a presentar su primer informe de gestión

Al retomar las conferencias de prensa en medio de varios escándalos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se presentará en el Congreso de la Nación para dar su primer informe de gestión, tal cual lo establece la Constitución Nacional. El presidente Javier Milei anticipó que lo acompañará, en otra muestra de total respaldo.

La cita será el miércoles 29 de abril probablemente al mediodía. Se espera que tal cual ocurrió en la conferencia de prensa de este miércoles, al Jefe de Ministros lo acompañe la primera plana de La Libertad Avanza para dar respuestas a las preguntas de la oposición.

"No me lo pierdo. Ahí estaré!! Ciao!", escribió Milei, por lo que Adorni seguro contará con el líder libertario en alguno de los palcos del Congreso.

Manuel Adorni prepara su primer informe de gestión

El último en dar un informe de gestión del gobierno de Milei, fue su antecesor, Guillermo Francos.

Era junio del 2025 en la Cámara de Diputados y cuando una diputada de la oposición férrea lo trató de "mentiroso", el ahora exfuncionario se levantó y se retiró.

Manuel Adorni confirmó que el 29 de abril dará su primer informe de gestión en el Congreso.

La normativa establece que es una obligación mensual del jefe de Gabinete -aunque ninguna administración lo cumple-, también que el rendimiento de cuentas debe alternar la cámara, por lo que a Adorni le tocaría el Senado.

.Como es habitual, en la Jefatura de Gabinete recibirán cientos de preguntas de los diferentes bloques parlamentarios. Se espera una cita caliente en el Congreso.

Así confirmó Adorni que dará su primer informe de gestión

Después de las especulaciones sobre otro aplazamiento de su presentación en el Congreso motivadas por los cuestionamientos alrededor de su rol de funcionario y su patrimonio, Adorni le puso fecha al informe de gestión.

Desde la cuenta en X de la Vocería Presidencial, agregaron "El 29 de abril el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estará yendo a presentar su informe al Congreso de la Nación conforme lo establece la Constitución Nacional".

El 29 de abril el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estará yendo a presentar su informe al Congreso de la Nación conforme lo establece la Constitución Nacional.



Este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país: dicen que no hay consumo pero creció 8 puntos en el... pic.twitter.com/mc4gDlnVD5 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 25, 2026

El comunicado continúa: "Este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país: dicen que no hay consumo pero creció 8 puntos en el último año, dicen que no hay crecimiento pero crecimos 4 puntos en el 2025 y llevamos crecidos 10 puntos en lo que va de esta gestión, y por mucho que les pese a algunos, este año vamos a crecer 4 puntos más. Todas estas declamaciones no cambian nada. Hablamos con resultados. Y seguiremos trabajando para ser el Gobierno que los argentinos votaron".