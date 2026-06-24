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Nardini, Gray y Achával, los intendentes con mejor imagen del conurbano bonaerense

Un estudio de la consultora CB Global Data midió el diferencial de imagen en municipios del conurbano bonaerense. Los tres primeros puestos quedaron en manos de dirigentes del PJ.

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El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, el de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y el de Pilar, Federico Achával, encabezan el ranking de los jefes comunales del Gran Buenos Aires con mejor imagen positiva, según el último estudio de la consultora CB Global Data.

El sondeo, que conduce el analista Cristian Buttié, se basó en un relevamiento de entre 500 y 712 casos por distrito. Las entrevistas se realizaron entre el 8 y el 12 de este mes, con un margen de error de entre +/- 3% y 4%.

Los tres intendentes que encabezan el ranking

Nardini lidera el ranking con el mejor diferencial de imagen del GBA: registró un 60,7% de imagen positiva contra un 36,2% de negativa, lo que le da un saldo de +24,5 puntos.

En segundo lugar se ubicó Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, con un 59,1% de positiva y un 36,7% de negativa, lo que arroja un diferencial de +22,4 puntos.

El tercer puesto es para Federico Achával, jefe comunal de Pilar, con un 59% de imagen positiva frente a un 36,8% de negativa, alcanzando un diferencial de +22,2 puntos.

Los tres intendentes pertenecen al Partido Justicialista y sus resultados los posicionan como referentes territoriales con alto respaldo en sus distritos de cara al escenario electoral de 2025.

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