Sandra Ballesteros es una de esas actrices que quedaron en el recuerdo del imaginario colectivo. Tal vez muchos la recuerdan por el papel de Eva Santoro en Resistiré, la novela protagonizada por Pablo Echarri y Celeste Cid, sin embargo, a lo largo de más de 20 años de profesión se destacó en muchos otros personajes. Su carrera seguía en crecimiento, pero decidió dejar todo para dedicarse a atender la estación de servicios que heredo de su padre en un pequeño pueblo del interior del país. Además, sintió que Dios le pidió un cambio de vida.

La historia de esta ex actriz es muy similar a la de muchos otros artistas que vinieron desde distintas provincias de la Argentina a probar suerte en los medios. Ballesteros nació en la localidad de Villaguay, la cual está ubicada en el centro-norte de Entre Ríos. Una vez que llegó a Buenos Aires, comenzó a hacer distintos castings para cine y televisión. Su primera aparición fue en el film ¿Somos?, el cual se estrenó para 1982. Si bien fue un extra, esta actuación le abrió las puertas de la industria.

.

Luego pasó por varias películas como "Un loco en acción", donde actuó junto a los capocomidos Carlos Balá, Santiago Bal y Marcos Zucker, entre otras. Para 1995 obtuvo su primer protagónico en "El lado oscuro del corazón". Allí pudo demostrar sus dotes actorales en conjunto con Darío Grandinett y Nacha Guevara.

En cuanto a la televisión, fue parte de varios proyectos que fueron un éxito rotundo. Su primera ficción importante fue "Como pan caliente", pero luego fue parte del elenco estable de Naranja y media, Gasoleros, de la novela juvenil Verano del '98, Alma Pirata y muchas otras series. Estas actuaciones y su belleza la catalogaron como "La mujer falta argentina".

Darío Grandinett, Nacha Guevara y Sandra Ballesteros en "El lado oscuro del corazón".

Sandra fue una de las villanas en la telenovela "Resistire", donde interpreto a Eva Santoro. Era una de esas personas que imposibilitaban el amor entre Diego Moreno (Pablo Echari) y Julia Malaguer Podestá (Celeste Cid). Otro de los personajes más recordados de la ex actriz es el que interpreto en Lalola. Allí fue Vicky uno de los antagonistas de la historia junto a Rafael Ferro.

Después de dichas apariciones continuó actuando, sin embargo, de un día para el otro desapareció por completo de los medios. Recientemente, se volvió a conocer sobre ella en una nota con La Nación. En esta contó los motivos por los cuales decidió dejar por completo la vida actoral.

.

Según relató Ballesteron llegó un momento en su vida donde se dio cuenta de que su vida no la llenaba, entonces se dio la posibilidad de comenzar de nuevo y muy lejos de aquello que hasta ese momento le había dado fama. Se mudó a Villaguay, una pequeña localidad de Entre Rios, y volcó su tiempo en la estación de servicio que manejaba su papá.

.

"Cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo", comentó la ex actriz.

.

Sandra aseguró que estando en su nuevo hogar sintió un llamado espiritual. “Fue a través de la música, dirijo un coro, monté un vía crucis viviente y un pentecostés con gente del lugar, que no son actores. Hace años que pertenezco a un grupo de oración que se llama Abba Padre en la Iglesia Santa Rosa de Lima, y pertenece a la Renovación Católica Carismática”, explicó la mujer.

.