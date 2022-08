Elisa "Lilita" Carrió saltó a la moda inesperadamente y en Crónica HD dieron algunos detalles sobre su nueva marca y su presente actual como empresaria textil. La líder de la Coalición Cívica ARI lanzó "By Lilitas", su nueva marca de ropa, y, como era de esperarse, su nuevo rol no tardó en causar un gran revuelo.

Lilita no solo es la dueña de la marca textil, sino que además, es la nueva cara de la línea de ropa. A través de las redes sociales, la ex Miembro de la Cámara de Diputados de Argentina le dio algunos consejos a sus clientas, acerca de cómo usar las distintas prendas, y hasta incluso recomendó cuáles son las ocasiones ideales para usarlas.

"Este conjunto es tipo camisero, te lo podés poner suelto, pero también te lo podés poner tipo tapado, con un conjunto negro abajo, así te tapa todo. Ideal para estar a la tardecita, para ir a una reunión... Tiene cierto brillo, este rojo es maravilloso", comenzó diciendo Carrió en uno de los videos de By Lilitas.

Siguiendo con la publicidad de su nueva línea de ropa, la política argentina aseguró que varias de sus prendas se podrán utilizar en las distintas temporadas: "Estos conjuntos se van a usar ahora en invierno, en primavera... Hasta noviembre se usan", lanzó.

En ese sentido, la nueva empresaria textil continuó dando algunos "tips" respecto a cómo usar sus prendas: "Se pueden usar con jean, con una remera blanca abajo, con una remera negra o con una azul. Este es un clásico, es buenísimo. Sirven para ir a trabajar, pero también sirven para ir a comer, para un compromiso o para un casamiento. Tienen detalles y apliques espectaculares", recomendó la líder de la Coalición Cívica ARI.

La marca de "Lilita" es furor en Instagram

En algunos de los videos que compartió desde la cuenta de su nueva marca de ropa, se la puede ver a Lilita haciendo videollamadas con sus clientas, en donde les da una charla acerca de la moda.

La cuenta de Instagram "ByLilitas" ya cuenta con más de 73.000 seguidores, y la política argentina es la modelo en la mayoría de las publicaciones. "Revolucionando la moda. Hecho en nuestra amada Argentina", dice la biografía de la cuenta oficial.

La cuenta de Instagram oficial de "By Lilitas".

La directora del Instituto Hannah Arendt no solo vende ropa para vestir, sino que también lanzó sus nuevas carteras y ruanas. Cada posteo se llena de "Me gusta" y sus clientas no paran de halagar los distintos diseños de "Lilita" Carrió.

"Hermoso todo Lilita", le comentó una usuaria, mientras que otra le dio un voto de confianza en su nuevo proyecto: "Que lindo que le des trabajo a tantas personas. Un verdadero ejemplo para los argentinos de buena voluntad", le escribió otra clienta, y la política argentina no dudó en agradecerle.