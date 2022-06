La "China" Suárez no deja de dar que hablar y en esta oportunidad fue protagonista de un insólito momento con el referente político, Alberto Samid. Tras subir una foto sugerente, la ex casi ángeles recibió miles de likes y comentarios, sin embargo, lo que más llamo la atención de los usuarios fue el inesperado mensaje que le dejó el ex "rey de la carne argentina".

La relación entre la modelo y el trapero, Rusherking, causa tendencia desde el momento cero, por este motivo, varias personas se suman a este revuelo. La pareja confirmó hace pocas semanas su noviazgo y ya pegaron escapada amorosa a los paradisíacos paisajes caribeños de México. A raíz del viaje, coparon sus redes sociales con distintas imágenes de la estadía en un exclusivo hotel.

Hace algunas horas, Eugenia, subió a su cuenta oficial de Twitter una foto en donde se la puede ver "despeinada" y envuelta en las finas toallas del hotel donde se está hospedando con su novio, mientras está sentada en un sillón. En la imagen no escribió nada, simplemente le puso el emoji de una rosa roja.

Rápidamente, la foto capturo miles de likes, de hecho, actualmente supero los 64 mil "me gusta". Como todo lo que sube la modelo a sus redes, también miles de personas comentaron su belleza al natural, sin maquillaje. También hubo quienes envidiaron al joven cantante por estar en una relación con la actriz.

El picante mensaje de Alberto Samid a "La China" Suárez por redes.

Unas horas después de la publicación, los usuarios hicieron foco en un inusual mensaje que publicó ni más ni menos que Alberto Samid en la foto de La "China". " Yo soy el king", comentó el referente peronista y refutó "El verdadero king". Este bizarro suceso no paso desapercibido y generó gran revuelo entre los seguidores.

Muchas personas pensaron que el hombre le estaba tirando "onda" a la joven modelo y le comentaron de todo. "Ya fuiste gordo, le gustan los pebetes", le aseguro un joven. "Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo", manifestó otro hombre haciendo referencia a la épica pelea que tuvo Samid con el periodista Mauro Viale. ¿Pero la china no era vegetariana?, preguntó una chica.

"Buen intento", le aseguró un usuario al dirigente, mientras que otra persona le dijo "Decile que estás casado y te va a dar bola". Muchas personas le siguieron el juego al "Rey de la carne" y le confirmaron que era el verdadero King de Argentina. Como todo lo que se viraliza, no faltaron las risas y los memes que retrataron el insólito hecho.

