En una reciente entrevista, Eugenia "China" Suárez se sinceró al hablar de su relación con Rusherking y lanzó unas increíbles declaraciones de amor hacia su novio.

En las redes sociales, la actriz de "Objetos" ya le había dedicado al cantante unas emotivas palabras, y, como era de esperarse, los fanáticos de la pareja no pararon de darle "Me gusta" a la publicación.

"Me enamore de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él", fueron algunas de las palabras de la "China" que causaron un gran revuelo en las redes.

La pareja a través de las redes sociales.

Las románticas declaraciones de la "China" Suárez

En una nota para la revista ¡HOLA!, la modelo habló sobre sus recientes declaraciones de amor en Instagram, y confesó qué sintió la necesidad de compartirlo públicamente: "Fue un impulso, un ataque de amor. Yo soy de decírselo a la persona que está conmigo, pero fue inevitable y le quise mostrar al mundo lo que estoy viviendo. Es un amor tan puro que quiero que todos lo sepan".

En ese sentido, la ex "Casi Ángeles" se mostró completamente enamorada, y se sinceró sobre su vínculo con Rusherking: "Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación".

La actriz y el cantante compartieron un viaje recientemente.

Asimismo, la cantautora de "Lo que dicen de mí" confesó que, en un primer momento, la diferencia de edad le pesó, aunque luego pudo dejar de lado sus prejuicios: "No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él. También me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés".

En las redes sociales, los usuarios constantemente cuestionan a la pareja, principalmente por llevarse 8 años. Lo cierto es que la "China" recibe todo el tiempo comentarios de i que critican su relación, aunque ya no le da demasiada importancia al tema.

"Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido", lanzó, y agregó luego: "Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos. Además, sus amigos y su familia lo aman. Amo su forma sana de quererme".