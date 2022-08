En las últimas horas, Moria Casán volvió a causar polémica con su lengua karateka y no tuvo filtro cuando le preguntaron acerca de Susana Giménez y su presente laboral en Punta del Este.

En un principio, "La One" se mostró sin ganas de hablar sobre la diva argentina, aunque sus característicos palitos no faltaron: “Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo”, había contestado en un primer momento.

Sin embargo, a lo largo de la nota que dio para el programa "LAM" (América), no tuvo ningún problema en hacer público su malestar con Susana, y hasta incluso, dejó entrever que su relación no está atravesando un buen momento, a pesar de que negó la existencia de algún conflicto.

La diva argentina no se calló nada.

Las declaraciones de la diva argentina trajeron muchas especulaciones, por lo que un periodista del programa "A la Tarde" (América), se comunicó con ella vía WhatsApp para aclarar los tantos: “Tucho querido, el ‘level’ de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo, ni en esencia, ni en conceptos, ni en nada”, comenzó diciendo Moria.

Moria Casán sin filtro contra Susana Giménez

Siguiendo con su mensaje, La One no se quedó con nada guardado: “Después de 40 años, que me sigan comparando con la albina, ahora charrúa, ni siquiera me enoja".

En ese sentido, Moria habló de su presente, y le tiró un palo al famoso "decorado": "Tengo una vida plena, hermosa, y siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba. Creo que soy más conocida por mi personalidad, que por mis trabajos personales que tienen más de 50 años”.

Moria Casán dejó a entrever que no está en un buen momento con Susana Giménez.

Asimismo, Casán confesó que prefiere no perder su tiempo hablando de otras personalidades del espectáculo, y que hoy solo quiere hablar de su presente laboral, el cual está teniendo bastante éxito.

“En este momento me encuentro en el rush óptimo con dos sucesos sold out como ‘Brujas’ y ‘Julio César’", lanzó la diva, y aseguró que cuando no contesta acerca de alguien, es simplemente porque no le interesa.

Lo cierto es que este "conflicto" entre las dos grandes divas de nuestro país viene desde hace rato. De hecho, a principios de este mes, Casán se mostró sumamente molesta cuando la compararon con Susana Giménez.

“Vos en Mataderos y ella en Punta del Este, ¿qué te parece el cambio?”, le había preguntado un periodista, hace algunas pocas semanas, y la respuesta de "La One" fue tajante: “No me parece la comparación. Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo”.