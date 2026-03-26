ANSES paga hasta $352.000 a desempleados: ¿Cómo cobrar la prestación en marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a marzo de 2026. Se trata de una asistencia económica destinada a personas que se quedaron sin trabajo y que, según el caso, puede alcanzar los $352.000.

Este beneficio está dirigido a trabajadores que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad, como despidos sin causa, finalización de contratos o situaciones derivadas del cierre de empresas o reducciones de personal. Es una ayuda clave para sostener ingresos mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

Cómo cobrar los $352.000 de la Prestación por Desempleo en marzo

Como se mencionó, la Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores formales bajo relación de dependencia que cumplan con los requisitos establecidos. Pueden solicitarla quienes hayan sido despedidos sin causa, aquellos cuyo contrato haya finalizado o quienes hayan perdido su empleo por situaciones externas.

El monto que se cobra depende directamente del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Para este período, los valores establecidos son:

Monto mínimo: $176.200 (equivalente al 50% del SMVM).

$176.200 (equivalente al 50% del SMVM). Monto máximo: $352.400 (equivalente al 100% del SMVM).

Sin embargo, el importe final que percibe cada beneficiario puede variar, ya que ANSES evalúa cada caso de manera individual, teniendo en cuenta los aportes realizados durante la etapa laboral y la situación específica de cada trabajador.

ANSES ofrece la posibilidad de realizar el trámite de la Prestación por Desempleo de manera online o presencial.

Calendario de pagos de la Prestación por Desempleo de ANSES

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI. Las fechas previstas para marzo son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Los montos se depositan directamente en la cuenta bancaria que el beneficiario haya declarado al momento de iniciar el trámite.

Requisitos y cómo acceder a la prestación

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con determinadas condiciones laborales previas:

Trabajadores permanentes: haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año previo al cese laboral.

Además, es fundamental contar con la documentación que respalde la desvinculación. Entre los documentos válidos se incluyen:

Telegramas de despido

Cartas documento

Resoluciones judiciales por quiebra

Contratos vencidos

Certificados específicos ante fallecimiento del empleador o situaciones de salud

Cada caso requiere la presentación de estos documentos en original y copia.

Para iniciar el trámite, ANSES ofrece dos modalidades:

Opción online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección Atención Virtual.

Seleccionar el trámite "Prestación por Desempleo".

Completar la declaración jurada y adjuntar la documentación.

Enviar la solicitud y esperar la respuesta del organismo.

Opción presencial: