Crece la expectativa por la posible visita de León XIV: ¿Cuándo fue la última vez que un Papa estuvo en Argentina?

Este viernes tomó fuerza la posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina ya que el canciller Pablo Quirno se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y publicó un sugestivo mensaje en medio de las versiones que indican que el sumo pontífice realizará una gira por Sudamérica cerca de fin de año.

En un tuit en su cuenta en X, el ministro de Relaciones Exteriores habló de una "buena noticia" para "todo el pueblo argentino" y dejó entrever que solo falta definir una fecha para la visita de líder de la Iglesia Católica.

De concretarse sería un hecho histórico ya que la última visita de un Papa al país ocurrió hace casi 40 años.

La última visita de un Papa a Argentina

Juan Pablo II fue el único Papa que visitó Argentina y lo hizo en dos ocasiones. La primera vez fue en junio de 1982 y fue un viaje relámpago para interceder en el conflicto por Malvinas y abogar por el fin de la guerra. Su llegada fue el 11 de junio y solo estuvo 31 horas en el país.

Su segunda visita a la Argentina tuvo lugar en el mes de abril de 1987 y se extendió por seis días. Además de Buenos Aires, estuvo en Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Viedma, Mendoza, Salta, Paraná y Rosario.

Juan Pablo II arribó al país el 6 de abril de ese año y fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín en el aeroparque Jorge Newbery. Su estadía tuvo como acontecimiento central la III Jornada Mundial de la Juventud que se celebró durante el transcurso del Domingo de Ramos, una fecha muy especial ya que antecede a la Pascua.

El acto principal tuvo lugar en la Avenida 9 de Julio y Avenida Santa Fe, donde se montó un escenario de grandes dimensiones y contó con una masiva asistencia de público.

Juan Pablo II fue el único Papa que visitó Argentina.

Los sucesores de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, no visitaron Argentina durante sus períodos papales.

Jorge Bergoglio no regresó a su tierra natal después de haber sido elegido sumo pontífice pese a que los últimos cuatro presidentes argentinos lo invitaron formal e informalmente a volver a la Argentina. También lo hizo la conducción de la Iglesia y cientos de sus pastores por vías diplomáticas y a través de mensajes de emisarios pero sin resultado positivo.