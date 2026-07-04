Hallaron a dos hombres en situación de calle muertos en Córdoba e investigan si el frío extremo fue la causa

Dos hombres en situación de calle fueron hallados muertos en Córdoba y las autoridades investigan si las bajas temperaturas registradas en los últimos días, con mínimas cercanas a los 2,5 grados en el territorio, pudieron haber sido la causa de los decesos.

El hallazgo se produjo este viernes en dos puntos distintos de la ciudad de Córdoba. Desde el miércoles, la provincia atraviesa una ola de frío extremo que también se sintió con fuerza en Buenos Aires, con temperaturas bajo cero.

El primero de los casos ocurrió en un descampado del barrio Ameghino Norte, en la zona de avenida Aviador Pedro Zanni al 3300. La denuncia fue realizada por el hermano de la víctima, quien alertó a la Policía tras encontrarlo sin signos vitales.

Según la información preliminar, se trataba de un hombre mayor de edad cuya identidad no fue informada. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Su hermano también estaría en situación de calle.

El segundo cuerpo hallado en Córdoba

Horas más tarde, alrededor de las 15:40, apareció el cuerpo de otro hombre en la zona de calle Lola Mora al 2600, en el barrio Villa Bustos Anexo. Según publicó ElDoce.tv, también se trataría de una persona en situación de calle.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al hombre recostado sobre un colchón en un descampado. De acuerdo a los primeros datos, no había señales de violencia y todavía no se logró establecer su identidad.

Frío extremo en Argentina: algunas zonas del país tienen temperaturas mínimas bajo cero (Imagen ilustrativa).

Ambas zonas quedaron resguardados mientras avanzaban las tareas judiciales y periciales. Los investigadores esperan los resultados de los estudios para determinar con precisión las causas de las muertes y si el frío extremo tuvo algún rol en los hechos.

En los últimos días, las temperaturas en Córdoba se mantuvieron muy bajas de forma constante, lo que afecta especialmente a quienes viven en la calle y en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Ante este escenario, las autoridades siguen en alerta por la ola de frío y su impacto en las personas sin techo.

Sigue la alerta por frío extremo en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este sábado una alerta por temperaturas extremas en toda la provincia de Córdoba. La mayor parte del territorio está bajo alerta amarilla, mientras que en los departamentos de Río Cuarto y La Carlota rige una alerta naranja, por condiciones aún más rigurosas.

El fenómeno no se limita a Córdoba. También afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a varias provincias del país, entre ellas Salta, Jujuy (sur), Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Neuquén y sectores del sureste de Chubut.

Mantienen vigente las alertas amarillas y naranjas en Córdoba por el frío extremo (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Según explicó el organismo, la alerta amarilla implica riesgos para la salud, especialmente en niños, personas mayores y quienes tienen enfermedades previas. En el caso de la alerta naranja, el nivel de peligro es mayor y puede afectar a la población en general.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío. Si es necesario salir, sugirió abrigarse en capas de ropa liviana y mantenerse en movimiento para conservar el calor corporal.

En los hogares, aconsejó mantener una calefacción adecuada pero segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, hidratarse bien y no consumir alcohol.

Por último, el organismo pidió no fumar en espacios cerrados y reforzar los cuidados en grupos de riesgo como niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, con el objetivo de reducir los efectos de la ola polar.