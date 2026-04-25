Plazo fijo atractivo: ¿Cuánta plata se gana con una inversión de $150.000 en 30 días?

Abril está por terminar y muchos ya piensan cómo hacer rendir sus pesos para sumar un "extra" que ayude con los gastos el próximo mes. En este escenario, el plazo fijo aparece como alternativa: una inversión de $150.000 puede dejar una ganancia interesante en apenas 30 días.

Esta herramienta, administrada por el Banco Central (BCRA), es muy conocida entre los ahorristas argentinos, tanto por su facilidad de acceso como por la previsibilidad en los rendimientos y la seguridad que ofrece para resguardar los depósitos.

Como la Tasa Nominal Anual (TNA) para los plazos fijos son definidas por cada entidad, los rendimientos cambian semana a semana. Actualmente, las firmas ofrecen retornos que van del 15% al 24%.

Aunque se trata de un nivel bajo, sobre todo frente a la inflación mensual, permite garantizar sí o sí una plata adicional que puede servir para compras, pagar algo pendiente o afrontar imprevistos.

A continuación, un repaso sobre cuánto se gana, los cálculos actuales y cómo hacer un plazo fijo de manera simple.

Plazo fijo: cuánto se gana en un mes al invertir 150 "lucas"





Entre los bancos que suelen mirar los ahorristas, el Banco de la Nación Argentina (BNA) aparece como una referencia habitual por su alcance en todo el país y por las condiciones que ofrece para este tipo de inversiones. Hoy, paga una TNA del 19% para los plazos fijos digitales.

Con ese rendimiento, quienes coloquen $150.000 a 30 días pueden obtener una ganancia estimada de $2.280,82, según el simulador de la entidad. En otras palabras, al vencimiento se recuperan la inversión inicial más ese interés generado en el mes.

Esto se gana al invertir $150.000 en un plazo fijo durante 30 días (Captura Banco Nación).

El cálculo puede variar de un banco a otro, porque cada entidad fija sus propios porcentajes. Incluso dentro del Banco Nación hay diferencias: para operaciones hechas en sucursal, el rendimiento baja al 18%, por debajo del que se ofrece online.

Plazo fijo: por qué el tiempo de inversión puede hacer la diferencia





Quienes apuntan a conseguir un mayor rendimiento también pueden optar por dejar la plata inmovilizada por más tiempo. En general, cuanto más largo es el plazo de la colocación, más intereses se acumulan.

Con una inversión inicial de $150.000, las proyecciones muestran estos retornos estimados:

En 60 días, la ganancia ronda los $5.301,37.

En 90 días, trepa a $8.321,92.

En 120 días, llega a $11.095,89.

En un año, puede alcanzar los $35.250.

Hay un dato clave a tener en cuenta: el rendimiento puede cambiar según el monto invertido y el plazo elegido, porque no siempre se aplican las mismas condiciones. De hecho, para una colocación de $150.000 a 365 días, el simulador del Banco Nación muestra una TNA del 23,5%, superior a la de los plazos más cortos.

El plazo fijo es una herramienta de ahorro que permite conseguir ganancias de forma simple (Imagen ilustrativa).

Cómo hacer un plazo fijo: paso a paso para invertir de manera simple





Armar un plazo fijo es un proceso simple y, en la mayoría de los bancos, se puede resolver en pocos minutos desde el home banking o la app, sin necesidad de ir a una sucursal. Aunque puede haber pequeñas diferencias entre entidades, el mecanismo suele ser muy parecido.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la app o al home banking con usuario y contraseña. Buscar la sección Inversiones y elegir la opción Plazo fijo. Definir cuánto dinero se va a colocar y por cuánto tiempo, ya sea 30 días o un plazo mayor. Antes de confirmar, revisar la estimación de intereses que muestra el sistema y la fecha en la que vence la operación. Seleccionar la cuenta desde donde se debitará el dinero para constituir la inversión. Elegir si, al vencimiento, querés cobrar capital e intereses o renovar automáticamente la colocación. Confirmar la operación y guardar el comprobante que emite el banco. Una vez hecho eso, solo queda esperar el vencimiento para cobrar los intereses generados o volver a invertir el dinero.

Plazo fijo: las tasas de interés de esta semana





Antes de poner la plata en un plazo fijo, conviene comparar la tasas de interés ofrece cada banco, ya que los rendimientos pueden variar de una entidad a otra.

Una herramienta útil para hacerlo es el comparador del Banco Central, que se actualiza todos los días y permite chequear cuánto paga cada banco por este tipo de colocaciones.

Banco Macro: 21,5%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%.

ICBC Argentina: 19,75%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 19%.

Banco de la Nación Argentina: 19%.

BBVA Argentina: 18,75%.

Banco Credicoop: 18,5%.

Banco Galicia: 18,25%.

Santander Argentina: 15%.

Tasas de interés para plazo fijo de los principales bancos de Argentina (Captura Banco Central).



