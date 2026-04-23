Plazo fijo: ¿Cuánto se necesita para ganar $290.000 por mes y qué banco paga la mejor tasa?

El plazo fijo se mantiene como el aliado indiscutido de los ahorristas argentinos que buscan previsibilidad en un escenario económico donde cada peso cuenta, mientras la inflación no baja. Esta herramienta financiera clásica permite que el dinero no se quede "quieto" en la caja de ahorro y genere un rendimiento extra sin necesidad de ser un experto en mercados. Es la forma más simple y directa de poner a trabajar el fruto del esfuerzo mensual con bajo riesgo.

La gran ventaja de utilizar el plazo fijo tradicional en pesos es la tranquilidad de saber, desde el primer minuto, cuánta plata se va a acreditar en la cuenta al finalizar el período pactado.

A diferencia de otras opciones más volátiles, este depósito ofrece un contrato claro: ingresar un monto por un tiempo determinado, generalmente a 30 días, y el banco te devuelve el capital junto a los intereses ganados. Es ideal para quienes necesitan cubrir gastos fijos o simplemente quieren ver crecer sus ahorros de forma escalonada.

Para aprovechar al máximo esta inversión, es fundamental entender la letra chica de las tasas y comparar lo que ofrece cada entidad bancaria, ya que puede marcar una diferencia importante en el bolsillo al final del camino.

A continuación, vamos a repasar cuánto tenés que invertir para alcanzar una renta mensual de $290.000 en pocos pasos.

¿Qué tasas de interés ofrecen los bancos hoy?

Según la información oficial del Banco Central de la República Argentina, las tasas para plazos fijos tradicionales en pesos rondan entre el 15% y el 21,5% de Tasa Nominal Anual (TNA), dependiendo de la entidad financiera.

Comparador de las tasas vigentes para el plazo fijo online en pesos del Banco Central de la República Argentina.

Para los que recién arrancan, es importante diferenciar la Tasa Nominal Anual (TNA) de la Tasa Efectiva Anual (TEA). Mientras que la primera es el interés simple que cobrarías en un año, la efectiva es la que realmente importa si decidís reinvertir tus ganancias mes a mes, lo que genera un "efecto bola de nieve" gracias al interés compuesto.

La cifra para ganar $290.000 en un mes

Si tomamos como referencia el simulador del Banco Nación, que hoy maneja una TNA del 19,5%, los números son muy claros. Para obtener una ganancia mensual de $290.095,89, es necesario realizar una inversión inicial de $18.100.000 en un plazo fijo a 30 días.

Es una cifra interesante para quienes cuentan con un capital y buscan una renta fija que ayude a pagar el alquiler, los servicios o simplemente para tener un resguardo extra ante cualquier imprevisto.

Ahora bien, si la estrategia es a largo plazo y decidís no tocar ese dinero durante 12 meses, entrando en el terreno de la Tasa Efectiva Anual que trepa al 21,34%, los beneficios crecen.

Con ese mismo capital de $18.100.000, al cabo de un año y reinvirtiendo los intereses cada 30 días, la ganancia acumulada ascendería a un total aproximado de $3.862.540.

La ganancia de un plazo fijo según el simulador del Banco Nación.

Invertir con seguridad: paso a paso y consejos para no perder plata

Armar un plazo fijo es más fácil que nunca y se puede hacer en pocos minutos desde casa. Solo necesitás entrar al Home Banking o a la app de tu banco, buscar la sección de "Inversiones" y elegir la opción de "Constituir Plazo Fijo". Ahí cargás el monto, seleccionás el plazo de 30 días y confirmás la operación.

El sistema te va a mostrar el comprobante y, al vencimiento, la plata se te va a depositar automáticamente en tu caja de ahorro junto con los intereses ganados.

Para moverte con seguridad en el mundo digital y evitar cualquier dolor de cabeza, te dejamos unos tips fundamentales:

Verificá siempre la fuente: Antes de invertir, chequeá la web oficial del BCRA donde figuran las tasas actualizadas de todos los bancos para asegurarte de que estás recibiendo lo prometido.

Ojo con los mensajes: Ningún banco te va a llamar por teléfono ni te va a mandar un link por WhatsApp para pedirte claves de seguridad o tokens para "activar" un plazo fijo. Todo se hace desde la plataforma oficial.

Cuidado con los errores de tipeo: Antes de darle "confirmar", revisá bien el monto y el plazo. Una vez que el plazo fijo está constituido, no podés retirar el dinero hasta que se cumpla el tiempo acordado.

Aprovechá la banca digital: Muchos bancos ofrecen tasas un poquito más altas si hacés la operación por canales digitales en lugar de ir por ventanilla, así que siempre conviene el Home Banking.



