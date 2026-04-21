Plazo fijo simple y seguro: ¿Cuánto se puede ganar con $390.000 en 30 días, según cada banco?

Con una inflación que en marzo de 2026 marcó un 3,4% y proyecciones que sugieren que no se va a quedar quieta, dejar los pesos "durmiendo" en la cuenta sueldo no es una opción para ningún argentino que quiera cuidar el bolsillo. En este marco, el plazo fijo tradicional sigue siendo esa herramienta sencilla para el ahorrista que no quiere complicaciones técnicas, pero busca que sus ahorros no pierdan tanto terreno frente al aumento de precios.

Poner a trabajar el dinero guardado con el depósito a plazo fijo es más fácil de lo que parece y, sobre todo, brinda la previsibilidad que tanto se busca en las finanzas personales.

Aunque existen opciones como el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación pero te obliga a dejar la plata quieta por lo menos 90 días, la opción tradicional a 30 días ofrece liquidez ante cualquier emergencia. Es una forma atractiva de generar un "extra" mensual sin correr los riesgos de instrumentos más volátiles del mercado.

A continuación, vamos a contar cuánto te rinde hoy esta popular inversión, qué bancos están pagando mejores tasas según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y qué detalles tenés que saber para que tu plata rinda al máximo.

Para entender cuánto vas a cobrar, hay dos términos que tenés que conocer: la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA). La TNA es el interés que el banco te paga "por contrato" en un año. En cambio, la TEA es lo que ganarías si, al terminar los 30 días, volvés a invertir el capital inicial más los intereses ganados, repitiendo el proceso durante todo un año.

El rendimiento de un plazo fijo de $390.000 en un mes y el paso a paso

Tomemos como ejemplo el caso del Banco Nación, ya que la entidad estatal ofrece una TNA del 19%, lo que se traduce en una TEA del 20,75% si reinvertís tus ganancias mes a mes. Mediante una inversión de $390.000, en apenas 30 días se pueden ganar $6.090,41 puramente de intereses.

En caso de que ya tengas decidido armar un depósito bancario, el proceso es súper simple y no es necesario ir a ninguna sucursal.

Elegí tu banco: Si ya sos cliente, entrá a tu Homebanking o app móvil. Si no lo sos, podés hacerlo como "no cliente" en las webs de los bancos que ofrecen esta opción. Buscá la opción "Inversiones": Seleccioná "Plazo Fijo" y luego "Tradicional en Pesos". Cargá los datos: Ingresá el monto ($390.000) y el plazo (el mínimo son 30 días). Confirmá y listo: El sistema te va a mostrar cuánto vas a ganar antes de que aceptes. Al vencimiento, el capital y los intereses se acreditan solos en tu cuenta.

¿Qué tasas ofrecen los bancos?

El mercado no es uniforme y cada banco mueve sus fichas. Según el comparador del BCRA, hay brechas entre las entidades. A continuación, detallamos los porcentajes que ofrecen los diez bancos con mayor volumen de depósitos:

Banco Nación: 19%

Banco Santander: 16,5%

Banco Galicia: 18,25%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%

Banco BBVA: 20,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Credicoop: 18,5%

ICBC: 19,75%

Banco Ciudad: 19%

Comparador de tasas de plazo fijo del Banco Central de la República Argentina.



Tips de seguridad

Invertir es seguro, pero siempre hay que estar atentos para evitar errores o estafas:

Nunca compartas claves: Ningún banco te va a pedir tu contraseña o token por teléfono, mail o WhatsApp.

Ojo con los links: Si vas a invertir como no cliente en otro banco, escribí vos mismo la dirección web en el navegador. No entres desde enlaces sospechosos que te lleguen por redes sociales.

Chequeá el CUIT: Si operás con entidades menos conocidas, verificá que estén autorizadas por el BCRA.



