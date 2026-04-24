Plazo fijo que rinde: cuánto invertir para ganar $360.000 en 30 días de forma sencilla y rápida

El plazo fijo se posiciona como una de las alternativas de ahorro más elegidas por los argentinos por su sencillez y rapidez. Con la inversión adecuada, es posible conseguir una ganancia de $360.000 en 30 días.

Esta herramienta financiera, administrada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se maneja con Tasas Nominales Anuales (TNA) que se prorratean a nivel mensual para calcular los rendimientos que puede generar un depósito.

Entre sus principales características, se destacan la previsibilidad, ya que permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al vencimiento, y la seguridad, dado que muchas entidades cuentan con garantías ante eventuales inconvenientes.

Hoy en día, el plazo fijo vuelve a captar la atención de los ahorristas por los movimientos en las tasas de interés. Los bancos ofrecen rendimientos de entre 15% y 25% de TNA, un abanico que permite comparar opciones antes de invertir.

Plazo fijo: ¿Cuánto hay que invertir para ganar $360.000?





El Banco de la Nación Argentina (BNA), tomado como referencia entre las principales entidades, ofrece una TNA del 19% para depósitos a plazo fijo. Ese porcentaje representa un rendimiento aproximado del 1,58% en 30 días.

Con esa tasa, para obtener una ganancia de $360.000 en un mes hace falta inmovilizar un capital grande, cercano a $22.470.000, de acuerdo con la proyección del simulador bancario.

Esta es la inversión necesaria en un plazo fijo para ganar $360.000 en un mes (Imagen: Banco Nación).

Un dato a tener en cuenta es que el rendimiento puede variar según cómo se constituya el plazo fijo. Generalmente, las mejores tasas se consiguen por canales digitales, mientras que en sucursal pueden ser algo menores.

A su vez, quienes elijan renovar el depósito e ir reinvirtiendo los intereses pueden aprovechar el efecto del interés compuesto mediante la Tasa Efectiva Anual (TEA), que en este caso llega al 21,34%.

Bajo ese esquema, esos mismos $22,47 millones podrían generar cerca de $4.795.000 en intereses en un año, llevando el capital total a aproximadamente $27.265.000, siempre que se mantenga la misma tasa.

Tres preguntas clave sobre el plazo fijo





¿Se puede retirar un plazo fijo antes del vencimiento?

En el plazo fijo tradicional, no se puede sacar el dinero antes de que termine el período acordado, que suele ser de al menos 30 días. Una vez constituido, los fondos quedan inmovilizados hasta la fecha de vencimiento.

No obstante, existe una alternativa: el plazo fijo precancelable, una modalidad que permite retirar el dinero antes, generalmente después de un plazo mínimo. Eso sí, tiene una condición importante: si se cancela anticipadamente, el banco suele pagar una tasa mucho menor a la originalmente pactada.

¿Hay un monto máximo para invertir en plazo fijo?

En términos generales, no existe un límite máximo para hacer un plazo fijo, aunque invertir sumas elevadas puede implicar algunas consideraciones.

Por un lado, si el monto depositado no guarda relación con los ingresos declarados, la entidad puede pedir documentación para justificar el origen de los fondos. Además, algunos bancos manejan esquemas distintos según el perfil del inversor, con tasas que pueden variar para grandes capitales.

El plazo fijo es una de las herramientas de ahorro más elegidas entre los argentinos (Imagen ilustrativa).

¿Por qué es importante comparar las tasas de interés?

Esto puede hacer una gran diferencia en la ganancia final. Hoy no todas las entidades pagan lo mismo, y la brecha entre una opción y otra puede ser significativa.

Comparar antes de invertir permite aprovechar mejores rendimientos y evitar perder dinero por elegir una tasa más baja por comodidad. En montos altos, incluso algunos puntos de diferencia pueden traducirse en miles de pesos adicionales al mes.

Cómo armar un plazo fijo: guía simple para invertir paso a paso





Constituir un plazo fijo es un trámite sencillo que puede hacerse en pocos minutos desde el celular o la computadora, sin ir al banco. El procedimiento suele ser similar en la mayoría de las entidades.

Entrar al home banking o la aplicación del banco con tu usuario y clave habitual. Dentro del menú, seleccioná la opción de inversiones y luego hacé clic en plazo fijo. Definí el monto que vas a depositar y el plazo de colocación, que puede ser de 30, 60, 90 días o más, según la opción disponible. Antes de confirmar, el sistema muestra cuánto podrías ganar en intereses y cuál será la fecha de vencimiento. Indicá desde qué caja de ahorro o cuenta se debitarán los fondos para hacer la inversión. Podés elegir entre recibir el capital con los intereses en tu cuenta o renovar automáticamente el plazo fijo. Una vez validada la operación, el banco emitirá un comprobante que conviene conservar.

Cómo comparar qué banco paga más por un plazo fijo





Antes de invertir, también es recomendable mirar las tasas que ofrece cada entidad. Para eso, el Banco Central cuenta con un comparador online que se actualiza a diario y permite revisar qué rendimiento paga cada banco por los depósitos a plazo fijo.

Estos son los valores que ofrecen hoy los principales bancos:

Banco Macro: 21,5%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%.

BBVA Argentina: 20,5%.

ICBC Argentina: 19,75%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 19%.

Banco de la Nación Argentina: 19%.

Banco Credicoop: 18,5%.

Banco Galicia: 18,25%.

Santander Argentina: 15%.

Tasas de interés para plazo fijo de los principales bancos hoy, viernes 24 de abril (Captura Banco Central).



