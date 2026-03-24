"Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato": la advertencia de la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años imputada por conductas racistas en Brasil habló en la antesala a la audiencia de Instrucción y Juzgamiento en su contra y aseguró que si resulta condenada teme por lo que le pueda ocurrir en una cárcel.

Este martes, el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro dio inicio a la etapa del proceso judicial que determinará si la acusada es condenada o absuelta por los hechos ocurridos durante sus vacaciones en el país vecino.

La imputación contra la profesional oriunda de Santiago del Estero comprende tres hechos de injuria racial. Según el Código Penal de Brasil, este delito constituye la ofensa a la dignidad de un individuo mediante elementos referentes a su raza, color, etnia o procedencia nacional.

Las penas previstas para este delito oscilan entre los dos y los cinco años de prisión por cada episodio registrado.

La abogada argentina detenida en Brasil se enfrenta al tribunal en Río de Janeiro.

Previo al inicio del debate oral, Páez manifestó su preocupación ante la posibilidad de recibir una sentencia condenatoria: "Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar", afirmó.

La defensa de la abogada sostiene que las pruebas en video no coinciden con los testimonios presentados por los denunciantes. Páez señaló que las acusaciones provienen de empleados de un comercio y cuestionó la veracidad de los relatos. "Con lo que se ve en las cámaras de seguridad del lugar, se ve que no existió lo que ellos dicen, es todo para que encuadre una imagen de racista mía que no ha existido", explicó la imputada.

No obstante, la joven reconoció que su conducta no fue la adecuada. Al respecto, declaró: "No justifico mi reacción, fue pésima, pero fue eso. Siempre quise pedir disculpas, más que nada por las personas que se han sentido ofendidas".

En el video presentado como una de las principales pruebas en su contra, se puede observar a la joven realizando gestos hacia trabajadores de un local gastronómico. Tras la denuncia formal y la repercusión de las imágenes, las autoridades de Brasil ordenaron su detención inmediata para asegurar el proceso.

En caso de resultar condenada, la sumatoria de las penas por los tres hechos de injuria racial podría alcanzar un máximo de 15 años de prisión. Sin embargo, la ausencia de antecedentes penales previos en la acusada es un factor que podría inclinar la sentencia hacia la escala mínima permitida por la ley.

Páez también hizo referencia a su situación personal durante el tiempo que lleva bajo custodia o con restricciones en el país vecino. "Extraño la Argentina, extraño a mi gente y a mis amigas y extraño algo tan simple como poder caminar en tranquilidad por la vereda", describió, a la vez que mencionó recibir amenazas que ponen en riesgo su integridad física.

La audiencia de Instrucción y Juzgamiento está programada para las 15.30, concentra en una sola jornada la declaración de testigos, el análisis de evidencia y los alegatos finales de la fiscalía y la defensa.

La abogada defensora, Carla Junqueira, confirmó que existe la posibilidad de que el magistrado a cargo dicte un veredicto de manera inmediata. "Se puede definir todo en esta jornada", explicó la letrada, aunque aclaró que si el juez requiere mayor tiempo de deliberación o producción de prueba, se fijará una nueva fecha para la continuidad de la causa.