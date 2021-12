WhatsApp tiene los días constados en algunos modelos de celulares. Esto se debe a la constante actualización que tiene la aplicación de mensajería por razones de seguridad, para eliminar errores y para agregar nuevas funciones. Entre los dispositivos afectados hay LG, Sony, Huawey y iPhone, entre otras marcas.

Según comunicó la plataforma propiedad de Meta, a partir del 2022 estos télefonos no cumpliarán con las exigencias respecto a los sistemas operativos móviles. Es decir que aquellos dispositivos con Android OS 4, iOS 10 y KaiOS 2.5.0 o versiones inferiores no podrán utilizar la app.

Ante este panorama desalentador, las personas que posean alguno de los modelos que integran "la lista negra" tienen pocas opciones para seguir chateando con sus contactos en la popular aplicación.

Una de ellas es cambiar el teléfono y para eso pueden aprovechar algunas de las opciones económicas disponibles o utilizar el plan canje de empresas como Samsung.

Por otra lado, si la económia no te acompaña para adquirir un nuevo celular existe un truco que te permitirá usar WhatsApp en modelos no compatibles. Aunque este método sólo está disponible en Android, por lo que las personas con iPhone no les quedará otra alternativa que cambiar el aparato.

Los modelos de celulares que se quedan sin WhatsApp

LG: LG Lucid 2 - LG Optimus F7 - LG Optimus L3 II Dual - LG Optimus F5 - LG Optimus L5 II - LG Optimus L5 II Dual - LG Optimus L3 II - LG Optimus L7 II Dual - LG Optimus L7 II - LG Optimus F6 - LG Enact - LG Optimus L4 II Dual - LG Optimus F3 - LG Optimus L4 II - LG Optimus L2 II - LG Optimus F3Q

Sony: Sony Xperia M

Huawei: Huawei Ascend G740 - Huawei Ascend Mate - Huawei Ascend D2

Apple: iPhone 6S (128GB) - iPhone 6S (16GB) - iPhone 6S (32GB) - iPhone 6S (64GB) - iPhone 6S Plus (128GB) - iPhone 6S Plus (16GB) - iPhone 6S Plus (32GB) - iPhone 6S Plus (64GB).