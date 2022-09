Las distintas reacciones de los usuarios nunca tardan en causar una enorme repercusión en las redes sociales, volviéndose viral rápidamente.

En este caso, un usuario conocido como "CapitanÁcido" logró el apoyo de todos en Twitter, luego de compartir la insólita reflexión que tuvo con un vecino del edificio en donde vive.

En la carta que el joven hizo pública, mostró una actitud contraria a la que había tenido su vecino en otro momento.

Hace un tiempo, el autor del tuit había sido denunciado en reiteradas veces, justamente por este vecino, por haber hecho ruido mientras instalaba un armario. Incluso, llegó a ser denunciado ante la policía, por esta misma persona.

La carta que causó un revuelo en Twitter.

Sin embargo, cuando tuvo su oportunidad, no se comportó de la misma manera. Luego de que el vecino del 4D haga una fiesta, "CapitanÁcido" optó por ser más maduro que él, y no se quejó al respecto. "Él llamó a la policía, yo llamé a la reflexión", escribió en su tuit viral.

Lejos de denunciarlo en el edificio, el joven viral prefirió hacer una insólita reflexión, la cual dejó por escrita en una carta.

"Usted en el día de ayer realizó una interesante fiesta, llena de música, con las ventanas abiertas y familiares gritando y riendo sin parar, hasta las 2:30 am de un día laboral", comenzó diciendo el autor de la carta.

Al finalizar, el hombre tuvo una reflexión que fue muy bancada en Twitter: "Situaciones como esta nos arrojan dos bellas conclusiones: Mientras yo puedo ejercer la tolerancia y comprensión ante un festejo de su parte, usted, en cambio, es un vigilante, exagerado, intolerante, hipócrita y mal vecino", cerró.

Irónicamente, el polémico usuario firmó la carta de la manera más inesperada: "Atentamente, Ácido, su buen vecino. La próxima invite torta".

Los usuarios de Twitter lo bancaron

El tuit cosechó una infinidad de "Me gusta" y no tardó en volverse viral. Rápidamente, una gran mayoría salió a apoyar la actitud de "Ácido": "Me encanta, pero es algo que puedo admirar solo como espectador. En tu caso hubiese tomado una venganza superior", escribió un usuario.

Sin embargo, también hubo quienes no estuvieron tan de acuerdo con él, y no tuvieron ningún problema en hacérselo saber: "Esperaste 6 meses y se te dio. ¿Llaman a la policía por ruidos instalando un armario? Habría que escuchar la versión del vecino. Igual muy resentido y figurín de tu parte", cuestionó otro internauta.

Otra de las cartas que el usuario viral le envió a su vecino.

Por otro lado, algunos se mostraron intrigados por saber cómo había terminado todo, por lo que el joven viral compartió las cartas que siguió enviándole.

Al ver las varias cartas, algunos usuarios comenzaron a tratarlo de exagerado, y fueron varios los que opinaron que ambos vecinos eran "insoportables": "Son los dos iguales al final", comentó un internauta, y muchos coincidieron con él.