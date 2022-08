Todos los días se dan a conocer en las redes sociales insólitas historias, por lo que cada vez es más difícil sorprender a los usuarios.

Sin embargo, Vikki Brown logró dejar a más de uno sin palabras, luego de contar que su novio tiene hasta 100 erecciones todos los días. Además, la mujer aseguró que su pareja es capaz de excitarse en las situaciones o lugares más insólitos.

Tras contar el particular "problema" de Lucas Martins, su novio, Brown explicó que nunca pudo hacer nada al respecto, ya que "nada se puede hacer para frenar su libido desenfrenado".

El particular "problema" de un hombre de 39 años.

Respecto a cómo lo atraviesan como pareja, la mujer de 31 años confesó que "no hay descanso" de las constantes erecciones de Lucas, y agregó: "Desde el inicio de la relación hasta ahora, donde sea que estemos, puede tener una erección, de 50 a 100 veces al día. Se ve que me ve muy atractiva".

En ese sentido, Vikki aseguró que las erecciones de su pareja se pueden dar en cualquier entorno y momento, ya sea yendo a hacer las compras, o estando tirados en el sillón de su casa.

"Solo tenemos que estar sentados en el sofá, caminando por la calle o yendo a tomar un café con amigos y sucede. A veces es vergonzoso, pero él simplemente se ríe de eso", confesó la mujer viral.

Las constantes erecciones comenzaron hace poco

A pesar de que, por el momento, la pareja vive por separado, lo cierto es que comparten mucho tiempo juntos, y se ven la mayoría de los días de la semana. Esto se debe a que ambos viven muy cerca, en Stoke-on-Trent, Inglaterra.

Según contó la mujer viral, tanto ella como él habían tenido parejas antes de conocerse, por lo que muchas veces eso la llevó a preguntarse si el problema de Lucas con las erecciones no tenía nada que ver con ella.

La mujer explicó que su novio tiene un deseo sexual constante.

"A lo largo de toda la relación, siempre tuvo una erección en tiendas, restaurantes, gimnasio, no hay descanso en absoluto y me preguntaba si con alguna otra pareja era similar", aseguró Brown.

Respecto a esto, la joven explicó que varios especialistas le indicaron que no se trataba de un problema médico, y que antes de conocer a Vikki, el cuerpo del hombre nunca había reaccionado de esta manera.

En ese sentido, el protgonista de esta historia también dio algunas declaraciones al respecto, en donde se lo notó completamente relajado al hablar del tema: "Me parece natural porque tengo una mujer maravillosa a mi lado. Basta con que me mire o me hable y me dan ganas".