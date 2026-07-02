Pidió una pizza por delivery, abrió la caja y se encontró con algo insólito: "¿Te la pasaron por debajo de la puerta?"

Pedir comida por delivery no siempre sale como uno espera, tal como le ocurrió a una joven que encargó unas pizzas y terminó recibiendo un pedido que la dejó completamente descolocada. Su publicación en redes sociales no tardó en hacerse viral.

"Anoche pedimos pizza. Mirá lo que nos mandaron", escribió la usuaria "bynereaok" en X (antes Twitter), en respuesta a una cuenta dedicada a compartir fotos de esa comida rápida.

Junto al mensaje, publicó dos imágenes del pedido. Las pizzas llamaron la atención por lo finas que eran, mientras que las empanadas también despertaron críticas por la escasa cantidad de relleno.

En pocas horas, la publicación rozó las 400.000 visualizaciones y generó una catarata de comentarios.

Las finas pizzas que llegaron (X/@bynereaok).

Muchos usuarios reaccionaron con humor al ver la diferencia entre lo que esperaban recibir y el aspecto que tenía la comida.

"Te la pasaron por debajo de la puerta": las reacciones al insólito pedido

Como suele pasar en este tipo de publicaciones, los usuarios apelaron al humor y llenaron la caja de comentarios con todo tipo de ocurrencias.

"Te la pasaron por debajo de la puerta", escribió una usuaria. En cambio, otra persona defendió ese estilo de pizza y comentó: "A mi me gusta la pizza así. Siempre pido a la piedra. La pizza al molde me es desagradable. Cuanto más finita y crocante más rica".

Las desopilantes reacciones de los usuarios tras ver el pedido (Captura X).

La autora de la publicación respondió a ese comentario y manifestó que era"una pascualina con queso". Las bromas no terminaron ahí. Cuando un usuario preguntó de qué lugar habían hecho el pedido, otro respondió: "Aparentemente en una papelera".

Las desopilantes reacciones de los usuarios tras ver el pedido (Captura X).

Entre los mensajes que más repercusión tuvieron también aparecieron frases como: "Eso era pizza o una hoja de papel con queso? O directamente solo queso"; "La aceituna te llena más que esa pizza"; "Querete un poco y pedí en una pizzería de barrio normal"; "Qué linda sábana con estampado de pizza" y "Te dieron hoja de calcar".