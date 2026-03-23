Alan Lescano se hartó de los rumores que lo vinculan a Boca y reveló su verdad

Alan Lescano se refirió por primera vez a los rumores que lo vinculaban con Boca Juniors en el último mercado de pases y fue contundente al negar haber tenido un acuerdo contractual y explicó por qué decidió salir a hablar.

El volante, que viene de marcar el gol con el que Argentinos le ganó el clásico a Platense por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, aseguró que se dijo mucho más de lo que realmente ocurrió. "Se habló mucho del tema si me iba a Boca o no, creo que por demás", expresó, y aclaró que la versión sobre un supuesto arreglo personal no era cierta: "Se dijo que yo había arreglado mi parte y faltaba entre los clubes, y no fue así".

En ese sentido, reconoció que sí existió un contacto inicial desde el Xeneize, pero sin avances concretos. "Es verdad que preguntaron y se comunicaron con mi representante, pero es mentira que había arreglado mi contrato", explicó. Según contó, la situación lo llevó a tomar la decisión de hablar públicamente, ya que sentía que la información que circulaba lo perjudicaba tanto a él como a su actual club. "Quise hablar porque sentí que me estaban perjudicando y faltándole el respeto a la gente de Argentinos", remarcó.

Además, Lescano dejó en claro que este tipo de rumores generan un impacto en la cabeza del futbolista. Si bien intentó manejarlo con calma, admitió que la incertidumbre estuvo presente durante esos días: "La cabeza al jugador le gira a mil sobre si Boca va a poner la plata o no... son momentos complicados y un poco incómodos. Lo tomaba con tranquilidad, pero giraba eso en mi cabeza".

El ex Gimnasia y Esgrima La Plata atraviesa un gran presente en Argentinos Juniors, donde se consolidó como una de las figuras del equipo desde su llegada en 2023. Con 107 partidos, 23 goles y 9 asistencias, se transformó en uno de los volantes más destacados del fútbol argentino y en un nombre cada vez más codiciado en el mercado.