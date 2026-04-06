Boca tendrá un debut complejo en la Copa Libertadores: los puntos más importantes de la Universidad Católica

Se viene el debut de Boca en la Copa Libertadores y para su estreno deberá visitar a la Universidad Católica de Chile, equipo que está dirigido por el argentino Daniel Garnero.

Y más allá de lo que significa jugar de visitante para el Xeneize, hay indicios fuertes que el rival no será fácil. El primer dato para tener en cuenta es que Los Cruzados se hacen muy fuertes como local. Desde la reinauguración del estadio San Carlos de Apoquindo (con campo de juego de césped sintético) la Católica disputó 12 partidos: ganó 10, empató 1 y perdió solo 1 (0-2 contra O'Higgins).

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El otro punto clave es que su goleador Fernando Zampedri atraviesa un momento increíble. El delantero argentino, de 38 años, es el máximo artillero histórico del club y, además atraviesa un presente arrollador: suma 14 goles en 11 partidos en el arranque de 2026.

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La tercera carta fuerte que tiene el elenco trasandino es Justo Giani, uno de los refuerzos que, también, pasa un momento increíble. El ex Aldosivi suma 8 goles en 13 encuentros.

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A todo esto, el primer cruce copero de Boca tendrá el condimento extra que la Catóica tiene en su plantel a Gary Medel y Fernando Zuqui, dos exjugadores boquenses. Mientras el Pitbull viene de recuperarse de una molestia muscular y su presencia está en duda, mientras que el segundo (que tuvo un breve paso por Boca entre 2016 y 2017) podría ser parte del banco de suplentes.

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Con este panorama, el equipo de Claudio Úbeda afrontará un debut complejo, justo en la edición en la que buscará la ansiada séptima. Recordemos que el elenco boquense compartirá grupo con el Barcelona de Ecuador y Cruzeiro.