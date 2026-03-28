Caso Emiliano Sala: la Justicia define el conflicto entre Cardiff City y Nantes a casi siete años de la tragedia

A casi siete años de la muerte de Emiliano Sala, la causa judicial entra en una instancia clave. Este lunes, el Tribunal Mercantil de Nantes emitirá su resolución en el conflicto que mantienen Cardiff City y FC Nantes por el traspaso del delantero argentino.

Sala falleció en enero de 2019, a los 28 años, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló sobre el Canal de la Mancha. El atacante acababa de ser transferido al club galés por 17 millones de euros, aunque nunca llegó a debutar.

El conflicto judicial se reactivó en 2023, cuando Cardiff inició acciones legales en busca de una compensación económica. El club reclama daños por la pérdida de ingresos y cuestiona la organización del vuelo privado en el que viajaba el futbolista.

Desde la institución galesa sostienen que la operación aérea estuvo vinculada al Nantes a través del agente Willie McKay. En ese sentido, remarcan que, más allá de que el TAS validó el traspaso, la responsabilidad radica en cómo se gestionó el viaje.

Durante los alegatos finales, el abogado Olivier Loizon apuntó con dureza contra el representante: aseguró que "no podía desconocer la ilegalidad del vuelo" y habló de "negligencia" en la planificación. Además, insistió en que el delantero "no debería haber estado en ese vuelo".

Por su parte, la defensa del Nantes rechazó cualquier responsabilidad institucional y recordó que el único condenado por la Justicia británica fue David Henderson, organizador del viaje, por contratar a un piloto sin habilitación y operar sin los permisos correspondientes.

Con este escenario, la resolución del tribunal marcará un punto de inflexión en una causa que sigue generando repercusión en el fútbol mundial y que busca determinar responsabilidades tras una de las tragedias más impactantes de los últimos años.