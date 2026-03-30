La Justicia francesa desestimó la millonaria demanda de Cardiff City contra Nantes por la muerte de Emiliano Sala

La Justicia francesa cerró otro capítulo de la tragedia de Emiliano Sala. El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó la demanda de indemnización que el Cardiff había presentado contra el club francés, con la que reclamaba 122,2 millones de euros por los daños sufridos como consecuencia de la muerte del delantero argentino.

El argumento del Cardiff para sostener su demanda era que Sala nunca llegó a vestir la camiseta del club galés debido al accidente aéreo, lo que les generó un perjuicio económico y deportivo de magnitud. El monto reclamado, los ya mencionados 122,2 millones de euros, buscaba compensar esos daños, pero el tribunal consideró que el reclamo no tenía sustento suficiente para prosperar y lo desestimó.

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La tragedia de Emiliano Sala sacudió al mundo del fútbol en enero de 2019. El delantero oriundo de Progreso, Santa Fe, había sido transferido por el Nantes al Cardiff por 17 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club galés. El avión en el que viajaba para completar su incorporación cayó al Canal de la Mancha, y los restos de la aeronave fueron encontrados días después con el cuerpo del jugador a bordo.

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El fallo del Tribunal de Comercio de Nantes cierra de esta manera una batalla legal que se extendió por años, aunque no agota todas las aristas judiciales que todavía rodean a una de las tragedias más dolorosas en la vasta historia del fútbol.







