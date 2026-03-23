Conmoción en Colombia: murió Santiago Castrillón tras desplomarse en pleno partido

El fútbol colombiano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Santiago Castrillón, jugador de 18 años que integraba la categoría Sub-20 de Millonarios FC, luego de descompensarse durante un partido.

Santiago Castrillon, una de las promesas del equipo albiazul de Bogotá, de repente se desplomó...



El joven mediocampista de la categoría Sub-20 de Millonarios F.C. perdió la vida este domingo 22 de marzo, luego de haber permanecido bajo pronóstico reservado en una unidad de... pic.twitter.com/AAEFLie8ah — Tuiteros Boyacá Col (@TuiterosBoyaca) March 23, 2026

La noticia fue comunicada oficialmente por el club, que detalló que el joven futbolista colapsó en pleno encuentro correspondiente al Torneo Nacional Sub-20.

Según informó la institución, Castrillón fue atendido de inmediato por el cuerpo médico en el campo de juego y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro de alta complejidad, donde ingresó a terapia intensiva y recibió atención especializada en el área cardiovascular. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, falleció este domingo acompañado por sus seres queridos.

El club expresó su dolor a través de un emotivo mensaje en redes sociales: "Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. El dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo".

En la misma línea, destacaron la pasión con la que el joven vivía el deporte: "Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros".

La muerte de Castrillón generó una fuerte conmoción en el fútbol colombiano y reabre el debate sobre los controles médicos y la prevención en el deporte de alto rendimiento.