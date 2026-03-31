La escalofriante lesión del "Kun" Agüero jugando para el Senior de Independiente ante River

Sergio Agüero sufrió la rotura del tendón de Aquiles durante un partido de fútbol Senior y deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días.

El ex delantero de Independiente de Avellaneda tuvo que abandonar el campo de juego con asistencia de sus compañeros tras lesionarse en el encuentro entre el equipo Senior del "Rojo" y River Plate.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial del conjunto de veteranos de Independiente, que informó: "Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior".

Horas más tarde, el propio Agüero ratificó el diagnóstico a través de sus redes sociales. Luego de someterse a una resonancia magnética, el ex futbolista explicó que la lesión requerirá cirugía: "Seguramente hay que operar, no queda otra". Además, agradeció el apoyo recibido tanto de sus compañeros como de los rivales, que se solidarizaron tras el episodio.

La lesión se produjo de manera fortuita, sin contacto con un adversario, cuando el ex atacante intentaba controlar un pase y cayó al césped, en una acción que encendió rápidamente las alarmas.