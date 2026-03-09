Francescoli habló de todo en el mundo River: por qué eligió a Coudet, la salida de Gallardo y el análisis del plantel

El debut de Eduardo Coudet en River ante Huracán está cada vez más cerca. Y mientras Chacho le saca jugo a cada entrenamiento y empieza a diagramar su primera formación, el que explicó la decisión de elegirlo como sucesor de Marcelo Gallardo fue Enzo Francescoli.

En la conferencia de presentación, Stefano Di Carlo reveló que más allá del consenso en Comisión Directiva, el que se decantó por el DT de 51 años había sido el propio uruguayo.

"Lo traje yo. Conoce River y era el momento, después de otras actuaciones con su Racing, Central, Inter que lo sufrimos. Viendo el abanico de posibilidades para mí era el momento en el que yo veía que el equipo tenía un estado de anímo caído y Chacho por ahí le puede dar esa confianza que se necesita", argumentó Enzo, en diálogo con F12, en ESPN.

"Espero haber tomado una buena decisión con Coudet, que el equipo tome su vocación ofensiva, que funcione y que a la gente le guste y lo acompañe", agregó Francescoli. Y luego de los primeros entrenamientos de Chacho, Enzo contó que es "es muy intenso a la hora de trabajar y día a día va mejorando".

La salida de Gallardo

"Para mí el balance mayor lo hice con él y me lo guardo, porque ante todo, Marcelo tenía claro que el final del año pasado fue malo para lo que él pretende. Cuando estás en un club buscamos gente para dirigir que haya conocido River y que lo haya vivido, porque cuando tenés esa sensación podés manejar los tiempos y eso hizo Marcelo", sostuvo.

"La pretemporada fue muy buena, lo intentó, el comienzo de campeonato daba la sensación de que el equipo tenía otra dinámica, pero tuvo un golpe y creo que no encontró respuestas. Imagino que quiso que River no sufra más. Creo que no el equipo no le daba las respuestas que el pretendía. En las relaciones personales no me meto, en lo laboral no vi un desgaste con las relaciones ni todo lo que se dice de los jugadores con Marcelo", continuó.

"Creo que se fue porque vio que no encontraba respuestas y no quería seguir agravando la situación. Llega un punto en el que el fútbol tiene técnica, táctica, estrategia, pero sigue siendo el 70% cabeza y cuando la cabeza no responde es difícil darlo vuelta si no hay un cambio rotundo. Creo que eso pasa y Marcelo lo entiende, por eso tomó la decisión", concluyó.

El mal momento del plantel

"Me preocupa el rendimiento del equipo. Creo que entró en un momento en el que se hizo más mental que futbolístico. Cuando el bajón es generalizado es un problema de la cabeza y es muy complejo volver. Le pasa a la mayoría de los equipos, sino siempre ganaría el mismo", afirmó el uruguayo.

"Es un problema de la cabeza, anímico, y una vez que se termine por diferentes motivos, por un resultado o porque el técnico cambia los entrenamientos. A veces en el fútbol está bueno contar cosas propias. El fútbol es así, no hay que buscarle otra cosa, es un gran estado de ánimo. Salas va a ser Salas, Colidio va a ser Colidio cuando vuelvan a su buen estado de ánimo y eso depende de ellos mismos", aseguró.

"Tienen algo diferente, por eso están en River, pero no creo que algunos no puedan jugar en River. Están bien llevados los chicos", manifestación.

Y finalizó: "En River hubo un montón de jugadores que revirtieron la situación. Ponzio, De La Cruz, Pity Martínez. Los chicos que están en River lo saben, y si no lo saben es un error. Ahí sí que me enojaría. Es un error que los chicos que están en River no sepan de qué se trata River".

La salida de River del Comité Ejecutivo de AFA

"Cuando uno es parte de algo y su idea se contradice es mejor irse y no molestar que estar ahí y tratar de irse antes para no estar en la foto u opinar porque lo que decís va en contra de lo que querés. No creo que nos pueda perjudicar, espero que no", dijo sobre la salida de River y el comunicado emitido días atrás.

Refuerzos y mercado de pases

"En River siempre desde que estoy yo los jugadores los elige el DT, después negocia quien negocia. El problema de los jugadores es que lo contratás por lo que hizo hasta ahí y cuando se pone la camiseta de River cambia de lugar, hay muchas cosas que influyen para que esto funcione. Lo que vos buscas con este tema de scouting y gente que te pueda acompañar es tratar de tener la menor cantidad de errores", explicó Francescoli sobre cómo se maneja el club en los mercados de pases.











