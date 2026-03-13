Las filosas frases de Juan Román Riquelme contra la oposición de Boca respecto a la remodelación de La Bombonera

Tras el empate en el clásico ante San Lorenzo, Boca vive horas de incertidumbre en el plano futbolístico y respecto al futuro del cuestionado entrenador Claudio Úbeda. Pero lejos de esta situación, el presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, habló en el en el sitio oficial de la institución sobre la remodelación de La Bombonera.

En la charla con los periodistas partidarios, el titular de la institución se explayó sin ningún tipo de inconvenientes y, como pocas veces, le disparó con todo a la oposición boquense y, sin mencionarlo, le tiró a Mauricio Macri, el hombre que concentra el mayor poder político en la Ciudad de Buenos Aires y quien fuera candidato a vicepresidente del club en las últimas elecciones en las que el exfutbolista aplastó a la lista contricante.

LAS TREMENDAS FRASES DE JUAN ROMÁN RIQUELME RESPECTO A LA OPOSICIÓN DE BOCA Y LA REMODELACIÓN DE LA BOMBONERA

-"Soy el grano más grande que le salió a este señor (en clara alusión al opositor Xeneize, Mauricio Macri) y me da felicidad que así sea".

-"Es la primera vez que siento que estamos en condiciones de agrandar nuestra casa".

-"Están afuera. Estuvieron treinta años. Les tocó estar en este lugar y ahora no están más, y no creo que vuelvan nunca más".

-"Queremos agradecer a Ferrosur. Estuvo muy atenta, le presentamos todos los papeles y ayer tuvimos la respuesta. Están de acuerdo con lo que presentamos y no trajeron ningún inconveniente con lo que propusimos. Y eso nos da felicidad".

-"Tenemos claro lo que queremos. Queremos que el predio sea el más lindo del Sudámerica y La Bombonera, la más linda. La encontramos abandonada".

-"Queremos hacer las cosas bien, podemos tardar un poquito más, pero fuimos claros con los hinchas: no prometer algo que no podamos cumplir".

-"A La Bombonera la agarramos abandonada. Esta gente (por el macrismo) no arregló la puerta principal".

-"Al hincha de Boca no le mientan más. Tengan la maldad con Riquelme, no pasa nada, pero a ellos no le mientan más. Hay una ley, sean 15 o 20 casas, que las declaró patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. El estadio esloveno o el 360 no se pueden hacer porque no se pueden tocar esas casas. No se puede hacer nada".

-"Si tenemos la suerte que nos permitan lo que les presentamos por La Bombonera, será la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros, que es agrandar nuestra casa".

-"No nos vamos a mover un centímetro de nuestro lugar, como dijo la oposición que iba a hacer la cancha a cien metros. La Bombonera no se puede mover de acá".

-"Pedimos que nos dejen crecer como club. Esa es la realidad. Pedimos hacer un polideportivo para los deportistas y no podemos negar que nos lo sigan negando. Queremos saber qué pasa".

-"Hay muchas trabas y mucha maldad, pero no pasa nada".

"Si tuvieran una cosa de Riquelme, estaría preso y con cadena perpetua".

-"Es la primera vez que siento que podemos agrandar nuestra casa. Va a parecer un estadio de Europa, como debe ser".

-"No creo que una empresa ponga plata (en clara alusión al aporte privado que acompaña el crecimiento del estadio de River). Vamos a intentar siempre que con esfuerzo, amor, trabajo y siendo ordenados, tenemos que ser capaces de agrandar nuestra casa y que todo lo que hemos conseguido sea nuestro".

-"Nuestro nombre no creo que se cambie jamás. La Bombonera es nuestra".

-"Nos dieron un club abandonado".