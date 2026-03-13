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Úbeda no está conforme con varios futbolistas de Boca y baraja un once con cambios para visitar a Unión de Santa Fe

Tras el empate ante San Lorenzo, Boca ya piensa en Unión de Santa Fe y Claudio Úbeda tendría en mente algunas variantes en la formación.

EBalmaceda

El empate ante San Lorenzo del pasado miércoles volvió a sembrar dudas en un Boca que no termina de arrancar en el Torneo Apertura 2026.

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En ese marco, y de cara al duelo del próximo domingo contra Unión de Santa Fe por la fecha 11, el DT del Xeneize, Claudio Úbeda, podría realizar varios cambios en el once.

Si bien destacó una cierta "evolución" del equipo, el Sifón evalúa modificaciones en la defensa. Concretamente, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa estarían en la mira.

El Chelo no tuvo una buena actuación frente al Ciclón y Juan Barinaga tiene chances de regresar al lateral derecho. Por otra parte, la zaga central bajó el nivel y no se descarta que Nicolás Figal y Marco Pellegrino vayan desde el arranque.

Respecto al resto del once, se mantendrían los mismos nombres, desde Agustín Marchesin en el arco, pasando por el mediocampo y el frente de ataque.

Así las cosas, el conjunto azul y oro tendrá su último entrenamiento este sábado y luego, con lista de convocados confirmada, el plantel viajará para quedar concentrado en la capital santafesina.

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Cabe recordar que el Boca y el Tatengue jugarán el domingo desde las 22:00 en el Estadio 15 de abril con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

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