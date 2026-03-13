Diego Milito se reunió con el presidente de Inter y le comunicó su decisión sobre el futuro de Valentín Carboni

En este mercado de pases, la llegada de Valentín Carboni generó cierta ilusión en Racing. Sin embargo, las cosas no salieron nada bien.

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Tanto es así que, sumado a que jugó poco más de 200 minutos en cinco partidos, el delantero que arribó a préstamo de Inter hasta diciembre se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Así las cosas, el presidente de la Academia, Diego Milito, viajó a Italia y hoy se reunió con su par del Neroazzurro, Giuseppe Marotta, para comunicarle su postura respecto al futuro del atacante argentino.

Lejos de buscar un final para el acuerdo, el Príncipe inició gestiones para que la cesión del futbolista de 21 años se extienda hasta fines de 2027.

La razón es clara: Carboni podrá volver a estar disponible a fin de año y, de mantener las condiciones actuales, regresaría a Milán con muy poco rodaje en Avellaneda. Ahora, la pelota la tiene la institución del viejo continente.

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Además, Milito coincidió con Walter Samuel, ex compañero suyo en el conjunto que, bajo la dirección técnica de José Mourinho, le dio la última Champions League al club en 2010.