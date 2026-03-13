Ante el interés de Mercedes, Flavio Briatore reveló la posible venta de Alpine: "Tenemos 3 o 4 compradores potenciales"

Desde esta temporada 2026, Alpine dejó atrás su vínculo con Renault al asociarse con Mercedes Benz como proveedor principal de su motor para la Fórmula 1.

Este primer vínculo entre la escudería francesa y Toto Wolff, cabeza principal del equipo alemán, generó que se empiecen a establecer otro tipo de negocios entre las partes. De hecho, en las últimas horas se conoció que Wolff estaría interesado en adquirir un porcentaje de Alpine y ser socio de la escudería mientras maneja el team Mercedes.

Según trascendió recientemente, el alemán estaría dispuesto a comprar el 24% de las acciones del equipo de Franco Colapinto que hoy pertenecen a la empresa Otro Capital. Sin embargo, Flavio Briatore dejó en claro la situación.

Desde Shanghái, en pleno desarrollo del Gran Premio de China, el italiano habló en la rueda de prensa de la FIA y confirmó el interés: "Cada día es una situación nueva. No sé cuál es la última. Pero lo que digo es que sé que se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto, sino con Mercedes".

Sin embargo, el asesor también fue tajante y le marcó la cancha a Wolff: "Tenemos tres o cuatro compradores potenciales".