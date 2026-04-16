Mateo Retegui sufrió una grave lesión: cuánto tiempo estará fuera de las canchas y cuál será su futuro

Mateo Retegui verá el Mundial 2026 por televisión y, encima, su temporada llegó a un abrupto final tras sufrir una fractura en su tibia izquierda, lesión que lo deja fuera del resto de la temporada con Al-Qadisiyah, de la Saudi Pro League.

Durante el encuentro, en el que marcó el último gol de la noche (fue 2 a 2) y, además, metió una asistencia, sufrió la lesión que marcó el cierre de su temporada, la cual le obligó a salir del terreno de juego con asistencia del personal médico.

Lamentablemente para el ex Boca y Tigre, los estudios determinaron que sufrió una fractura en la tibia de su pierna izquierda, lo que le demandará una recuperación de entre dos y tres meses, perdiéndose lo que queda de la campaña.

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Esta lesión marca el final de la campaña para el delantero, que llevaba 16 goles en 28 presentaciones en el campeonato. Según el medio italiano 'Tuttosport', Milan se contactó con el entorno del futbolista con el objetivo de repatriarlo y, en los próximos días, se reunirían Igli Tare, director deportivo Rossoneri, y Alessandro Moggi, el representante del argentino que juega para la Selección de Italia y ante su eliminación se quedará sin la Copa del Mundo.