Mateo Retegui y su arenga antes del duelo entre Italia e Irlanda del Norte por el repechaje: "Es hora de..."

Esta tarde, Italia enfrentará como local a Irlanda del Norte en el inicio del repechaje de UEFA para el Mundial 2026.

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En ese marco, y antes del encuentro que se disputará en la ciudad de Bérgamo, Mateo Retegui habló en conferencia de prensa.

Ante los micrófonos, el delantero argentino naturalizado italiano contó cómo se siente y mostró sus ganas de salir a la cancha.

"Me siento muy bien. Desde el último partido quería volver y prepararme acá. Sabemos lo que nos jugamos y tenemos que estar listos", expresó.

Asimismo, valoró el clima en la Nazionale: "No competimos entre nosotros, somos una familia y todos remamos en la misma dirección".

Respecto al partido, el atacante de 26 años hizo hincapié en mantener la calma dentro de un contexto complejo.

"Sabemos lo que está en juego, pero no podemos jugar con ansiedad. Hay que hacer lo que venimos trabajando", subrayó.

%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9 Mateo Retegui et la Squadra Azzurra sereins avant leur match décisif face à l'Irlande du Nord !#beINSPORTS pic.twitter.com/rnSYaHtTns — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 25, 2026

Por último, Retegui fue claro, se mostró consciente de que hay que ganar y resaltó que "es la hora" de demostrar para qué está la Azzurra.

"Tenemos que ganar porque no hay otro resultado en un partido tan crucial. Es hora de demostrar quiénes somos", sentenció.

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Vale recordar que el ganador de este cotejo se medirá por un boleto hacia la Copa del Mundo frente al vencedor de la llave entre Gales y Bosnia.