Quién es Hugo Alberto Morales, el dueño original del departamento que le cuestionan a Manuel Adorni en Caballito

Hugo Alberto Morales fue noticia nacional pero no por un repaso de su carrera, en la que brilló en sus inicios en Huracán con su estilo elegante o su consagración en Lanús, donde hizo historia, tras conseguir la Copa Conmebol de 1996, lo que le pemitió llegar a la Selección Argentina y disputar los Juegos Olímpicos de Atlanta. Hoy llegó a los medios por ser el "primer dueño" del departamento, en calle Miró, que se le cuestiona al Jefe de Gabinete de Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito.

Fiel a su estilo de perfil bajo desde que se retiró y tuvo su única oportunidad de ser entrenador, el oriundo de La Boca todavía no habló sobre la supuesta venta de una propiedad a la jubilada Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial. Ellas declararon la adquisición del inmueble 200.000 dólares a Morales, pero lo particular fue que seis meses después quedó registrada con un precio 15% más alto, lo que está bajo investigación.

La historia de Hugo Alberto Morales: uno de los últimos "elegantes" del fútbol argentino





Hugo Alberto Morales nació en un conventillo de La Boca y desde chico, se las arregló solo cuidando coches y jugando en el empedrado. Siempre mostró su amor por la pelota y a los 16, debutó en Primera División de Huracán de la mano de un técnico como Carlos Babington. En el Globo mostró su valía desde 1991 hasta mediados 1995, club que le sirvió como vidriera.

Su siguiente equipo fue nada menos que el Lanús de Héctor Cúper, en donde formó un mediocampo de alta calidad futbolística junto a Ariel "Caño" Ibagaza. En "El Granate" jugó en gran nivel y conquistó la Copa Conmebol de 1996, lo que le permitió llegar a la Selección Argentina, en donde compartió plantel con nada menos que Javier Zanetti, Marcelo Gallardo y Ariel Ortega, entre otros y logró la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta.

Un año después era titular en la Selección Argentina mayor cuando Daniel Alberto Passarella era el DT, pero una enfermedad lo obligó a dejarlo todo y apareció nuevamente entrenando en Lanús varios meses después con signos de haber pasado por sesiones de quimioterapia. Se rumoreó que tuvo cáncer de testículos.

El 6 de mayo de 1998, tras recuperarse físicamente, volvió a ser clave en un partido de Lanús frente a San Lorenzo de Almagro, anotando un lindo gol apenas minutos después de haber ingresado al campo de juego.

En el 99 tuvo su primera gran oportunidad en el fútbol europeo con la camiseta de Tenerife, donde es muy recordado por haber convertido al tanto que le dio el ascenso a Primera allá por 2001.

La aventura en el Viejo Continente duró hasta 2003, año en el que regresó a su Lanús amado, aunque se mantuvo apenas unos meses y durante un año probó suerte en Independiente de Avellaneda.



Tras su inesperada salida del Rojo llegó a Atlético Nacional, club con el que conquistó el Campeonato Apertura 2025 ganándole la final nada menos que Independiente de Santa Fe.Luego tuvo poca acción en Millonarios de Colombia para pasar al año siguiente a la Univesidad Católica de Chile, en donde no todo salió como esperaba.

Si bien tuvo la chance de jugar para Talleres de Córdoba de Rubén Darío Insúa 2008, analizó sus problemas físicos y el trajín, retirándose del fútbol y desapareciendo de la vida mediática.

En 2016 volvió a aparecer cerca de la pelota al aceptar ser el entrenador de Huracán de Goya, en la provincia de Corrientes, en donde estuvo un tiempo hasta que se dedicó a las inferiores y desde ese momento, volvió a desaparecer del mapa y a pesar que siempre intentó estar alejado de cualquier conflicto, hoy es el centro de un escandalo. El tiempo dirá la verdad.



