River hoy: los cambios que planea el "Chacho" Coudet para enfrentar a Racing

Se viene una seguidilla de partidos complicados para River, con el clásico ante Racing este domingo, el partido por la Copa Sudamericana ante Carabobo y el Superclásico ante Boca el próximo fin de semana. Por eso, Eduardo Coudet hara varios cambios en el equipo titular para enfrentar a la "Academia" debido al desgaste del encuentro ante Blooming.

Uno sería Sebastián Driussi, quien fue reemplazado en el entretiempo por, otra vez, una entorsis de tobillo. Su presencia en Avellaneda dependerá de su evolución y de los riesgos que quiera asumir el DT. Si no juega, aparecen con chances Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.

Otro es Germán Pezzella quien, tras una inactividad de más de siete meses, saltó a la cancha prematuramente por la expulsión de Lucas Martínez Quarta y, tras una buena presentación, debió pedir el cambio sobre el cierre por calambres en uno de sus gemelos. Con Lautaro Rivero sancionado, podría estar ante Racing, aunque Paulo Díaz e incluso Tobías Ramírez se anotan en la carrera por el puesto.

Uno de los que terminó al límite es Aníbal Moreno, quien tuvo un enorme desgaste y, tras un pique para cubrir un pelotazo largo sobre el cierre, quedó muy sentido. Titular en los 14 partidos de River en el año, al mediocampista pareciera poder venirle bien un descanso antes de lamentar una lesión.

El uruguayo Matías Viña fue otro que terminó muy desgastado, sobre todo luego de que Blooming sobrecargara los ataques por su punta en la segunda mitad con el ingreso del extremo Guilmar Centella. De todos modos, volvería al banco ante el regreso de Marcos Acuña.

Por último, el trajinar de Facundo Colidio fue muy notorio y su cansancio sobre el final del encuentro era evidente. Por este motivo, el delantero es otro que podría tener descanso, si no frente a Racing el domingo, ante Carabobo el próximo miércoles.