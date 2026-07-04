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Atención, Colapinto: Alpine recibió una pésima noticia antes del Gran Premio de Gran Bretaña

Luego de la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, la Fórmula 1 anunció una noticia más que negativa para Alpine.

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Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido y arrancará el Gran Premio de Gran Bretaña desde la decimonovena posición.

Para colmo de males, Alpine recibió un golpe duro luego de la prueba en Silverstone a raíz de una noticia negativa que la Fórmula 1 comunicó durante la tarde de hoy.

A través de un comunicado, la máxima categoría del automovilismo mundial informó que Pierre Gasly, compañero del piloto argentino, fue sancionado para la carrera de mañana.

El francés culminó la qualy en el duodécimo lugar. Sin embargo, durante la Q1, obstaculizó a Lance Stroll (Aston Martin) en la curva 15 y fue penalizado con la pérdida de tres lugares en la grilla de salida. Por ende, largará 15°.

Cabe recordar que la carrera de este domingo en el circuito británico arrancará a partir de las 11:00 de nuestro país.

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