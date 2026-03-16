Se retiró "Chiquito" Romero

Sergio Romero decidió ponerle punto final a su extensa carrera como futbolista profesional. El arquero surgido de Racing Club de Avellaneda, que se convirtió en uno de los históricos de la Selección Argentina, comenzará ahora una nueva etapa vinculada al fútbol: su camino como director técnico.

Su último paso por Argentinos Juniors en 2025 resultó frustrante para el arquero, que finalmente tomó la decisión de retirarse de la actividad profesional.

La información fue confirmada por el periodista Federico Cristofanelli, quien reveló que Romero recibió varias ofertas de clubes del interior del país y también del fútbol sudamericano, aunque por una decisión familiar no quería mudarse de Buenos Aires.

El deseo de volver a Racing que nunca se concretó

Según trascendió, el arquero estaba dispuesto a regresar a Racing Club incluso como suplente de Facundo Cambeses. Sin embargo, desde el club de Avellaneda nunca se comunicaron con él para concretar su vuelta.

El último partido oficial de Romero fue la final de la Copa Argentina que disputó con Argentinos Juniors, en la que su equipo cayó por penales frente a Independiente Rivadavia.

Su gran momento con Boca en la Copa Libertadores 2023

Uno de los últimos grandes capítulos de su carrera llegó en 2023, cuando se convirtió en arquero de Boca Juniors bajo la conducción de Jorge Almirón.

Romero fue clave en el camino del Xeneize hacia la final de la Copa Libertadores, especialmente en las series que se definieron desde el punto penal.

Boca eliminó por esa vía a:

Nacional

Racing Club

Palmeiras

En todas esas definiciones, las atajadas de Romero fueron determinantes.

Sin embargo, el conjunto argentino cayó en la final frente a Fluminense en tiempo suplementario en el histórico estadio Maracaná.

Diez años como arquero de la Selección Argentina

Romero fue durante una década el arquero titular de la Selección Argentina, entre 2008 y 2018.

Durante ese período disputó dos finales de Copa América y una final del Copa Mundial de la FIFA 2014, torneo en el que Argentina cayó ante Selección de Alemania.

Aunque fue protagonista de grandes actuaciones, esas finales perdidas marcaron una etapa compleja para aquella generación de futbolistas.

Su paso por Europa

Romero emigró muy joven al fútbol europeo y tuvo uno de sus mejores momentos en el AZ Alkmaar bajo la dirección técnica de Louis van Gaal.

Con el paso de los años también integró planteles en distintos clubes del continente, aunque en varias etapas tuvo poca continuidad y debió asumir el rol de suplente.

Tras más de dos décadas de carrera profesional, Romero cierra así una etapa importante en el fútbol y se prepara para iniciar un nuevo desafío como entrenador.