Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata, por Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Independiente Medellín recibe hoy miércoles a Estudiantes de La Plata, desde las 21 en el Estadio Atanasio Girardot, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El árbitro será Alexis Herrera, quien estará acompañado desde el VAR por Ángel Arteaga.





El "Poderoso de la Montaña" atraviesa un presente irregular en el torneo colombiano, ubicado en la zona media-baja del Apertura. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo buscará cambiar la imagen en su regreso a la Libertadores tras tres años de ausencia.

Con nombres conocidos en el fútbol argentino como Frank Fabra y Francisco Fydriszewski -ya recuperado de su lesión-, el conjunto colombiano apuesta a hacerse fuerte en Medellín, aunque no contará con su capitán Didier Moreno.



Por el lado del "Pincha", la derrota ante San Lorenzo de Almagro por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional todavía deja secuelas.

Sin embargo, el equipo platense vuelve a enfocarse en la Libertadores, competencia en la que mantiene regularidad en los últimos años. La eliminación por penales frente a Flamengo en la edición pasada todavía está presente y funciona como motivación extra.



La fecha siguiente, el conjunto platense recibirá a Always Ready mientras que Mirassol deberá viajar a la altura de Ecuador para enfrentarse a Liga de Quito.

Probables formaciones Independiente Medellín vs. Estudiantes por Copa Libertadores

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, Jose Ortiz; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Lobos, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Facundo Farías o Alexis Castro. DT: Alexander Medina

Cómo ver en vivo Independiente Medellín vs. Estudiantes por Copa Libertadores

El partido entre Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming Disney +, Flow DGO y Telecentro Play.