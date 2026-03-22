Real Madrid se lo dio vuelta al Atlético y se quedó con un clásico que tuvo de todo

En un tremendo partidazo Real Madrid se lo dio vuelta a Atlético de Madrid y se quedó con el clásico tras imponerse por 3-2 en la jornada 29 de La Liga. El Merengue reaccionó a tiempo en un partido cambiante y lo ganó con un doblete de Vinícius Júnior y otro tanto de Federico Valverde, mientras que para el Colchonero marcaron Ademola Lookman y Nahuel Molina.

El marcador se abrió a los 32 minutos de la primera parte gracias a una gran jugada colectiva del conjunto visitante. Giuliano Simeone asistió de taco a Ademola Lookman, quien definió con precisión ante la salida de Andriy Lunin para el 1-0 parcial. El hijo del Cholo fue uno de los puntos más altos del equipo durante los primeros 45 minutos.

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Sin embargo, el complemento trajo consigo una ráfaga merengue que cambió el destino del clásico capitalino de manera drástica y rápida. Apenas iniciada la segunda mitad, una falta de Dávid Hancko sobre Brahim Díaz terminó en un penal que Vinicius Júnior cambió por gol. Poco después, Federico Valverde dio vuelta el resultado con un potente remate que dejó sin respuestas a Juan Musso.

El Colchonero no se dio por vencido y logró la igualdad transitoria gracias a la conexión entre sus referentes argentinos. Molina concretó una gran jugada tras una asistencia de Julián Álvarez, poniendo el 2-2 que devolvía la ilusión a los colchoneros. El lateral derecho celebró con euforia un tanto que parecía rescatar al menos un punto en territorio enemigo.

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Sin embargo, la alegría resultó efímera, ya que Vini volvió a aparecer a los 26 minutos del segundo tiempo para sentenciar el pleito. El brasileño anotó el 3-2 definitivo tras una gran acción individual, dejando al Atleti sumergido en la impotencia total. Sobre el final, la Araña estrelló un remate en el palo que pudo haber significado un nuevo empate. Incluso con la expulsión de Valverde a falta de un cuarto de hora, la visita no logró aprovechar la superioridad numérica.