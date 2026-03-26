Con el Superclásico incluido, la Liga Profesional definió la agenda para la recta final del Torneo Apertura
Luego de la reunión del Comité Ejecutivo, la Liga Profesional confirmó el cronograma para las últimas fechas de la primera fase del Torneo Apertura 2026.
En medio del parate por la fecha FIFA, y tras la reunión del Comité Ejecutivo, la Liga Profesional confirmó el cronograma para la recta final del Torneo Apertura 2026.
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Este jueves, el ente organizador informó cuándo se jugarán los partidos de las jornadas 13, 14, 15 y 16, que le darán cierre a la fase inicial del campeonato.
El primer fin de semana de abril, más precisamente, el sábado 4, Independiente recibirá a Racing desde las 17:00, mientras que el duelo entre Talleres de Córdoba y Boca finalmente fue programado para el jueves 2 a las 20:30.
Además, el Superclásico entre el Xeneize y River tendrá lugar en el Estadio Monumental el domingo 19 de abril a partir de las 17:00.
La Liga Profesional confirmó la agenda para el cierre del Torneo Apertura: el cronograma completo
Fecha 13
miércoles 1 de abril
- Lanús vs. Platense - 20:00
jueves 2 de abril
- Barracas Central vs. Sarmiento de Junín - 15:00
- Tigre vs. Independiente Rivadavia - 17:30
- Talleres de Córdoba vs. Boca - 20:30
viernes 3 de abril
- Gimnasia de Mendoza vs. Vélez - 15:00
- Unión de Santa Fe vs. Deportivo Riestra - 17:15
- San Lorenzo - Estudiantes de La Plata - 19:30
sábado 4 de abril
- Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto - 13:30
- Independiente vs. Racing - 17:30
- Rosario Central vs. Atlético Tucumán - 21:00
domingo 5 de abril
- Gimnasia de La Plata vs. Huracán - 15:30
- River vs. Belgrano - 18:00
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Newell's - 20:30
lunes 6 de abril
- Argentinos Juniors vs. Banfield - 19:00
- Instituto de Córdoba vs. Defensa y Justicia - 21:15
Fecha 14
viernes 10 de abril
- Belgrano vs. Aldosivi - 21:00
sábado 11 de abril
- Deportivo Riestra - Instituto de Córdoba - 15:00
- Estudiantes de La Plata vs. Unión de Santa Fe - 17:15
- Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors - 17:15
- Boca vs. Independiente - 19:30
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central - 21:45
domingo 12 de abril
- Newell's vs. San Lorenzo - 15:00
- Platense vs. Gimnasia de Mendoza - 15:00
- Atlético Tucumán vs. Tigre - 17:30
- Huracán vs. Rosario Central - 17:30
- Racing vs. River - 20:00
lunes 13 de abril
- Sarmiento de Junín vs. Gimnasia de La Plata - 16:30
- Defensa y Justicia vs. Talleres de Córdoba - 16:30
- Lanús vs. Banfield - 19:00
- Vélez vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - 21:30
Fecha 15
viernes 17 de abril
- Unión de Santa Fe vs. Newell's - 20:30
sábado 18 de abril
- Gimnasia de La Plata vs. Estudiantes de Río Cuarto - 15:00
- Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata - 17:15
- Independiente vs. Defensa y Justicia - 19:30
- Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán - 21:45
domingo 19 de abril
- Aldosivi vs. Racing - 13:30
- River vs. Boca - 17:00
- Rosario Central vs. Sarmiento de Junín - 20:30
- Talleres de Córdoba vs. Deportivo Riestra - 20:30
lunes 20 de abril
- Barracas Central vs. Belgrano - 15:00
- Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Platense - 17:15
- Banfield vs. Independiente Rivadavia - 17:15
- San Lorenzo vs. Vélez - 19:30
- Gimnasia de Mendoza vs. Lanús - 21:45
- Tigre vs. Huracán - 21:45
Fecha 16
jueves 23 de abril
- Defensa y Justicia vs. Boca - 20:00
viernes 24 de abril
- Deportivo Riestra vs. Independiente - 17:00
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central - 19:15
- Lanús vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - 19:15
- Racing vs. Barracas Central - 21:30
sábado 25 de abril
- Platense vs. San Lorenzo - 14:00
- Estudiantes de La Plata vs. Talleres de Córdoba - 17:00
- Sarmiento de Junín vs. Tigre - 19:15
- River vs. Aldosivi - 21:30
domingo 26 de abril
- Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza - 15:00
- Newell's vs. Instituto de Córdoba - 17:30
- Belgrano vs. Gimnasia de La Plata - 17:30
- Atlético Tucumán vs. Banfield - 20:00
lunes 27 de abril
- Vélez vs. Unión de Santa Fe - 18:45
- Huracán - Argentinos Juniors - 21:00