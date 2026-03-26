Con el Superclásico incluido, la Liga Profesional definió la agenda para la recta final del Torneo Apertura

En medio del parate por la fecha FIFA, y tras la reunión del Comité Ejecutivo, la Liga Profesional confirmó el cronograma para la recta final del Torneo Apertura 2026.

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Este jueves, el ente organizador informó cuándo se jugarán los partidos de las jornadas 13, 14, 15 y 16, que le darán cierre a la fase inicial del campeonato.

El primer fin de semana de abril, más precisamente, el sábado 4, Independiente recibirá a Racing desde las 17:00, mientras que el duelo entre Talleres de Córdoba y Boca finalmente fue programado para el jueves 2 a las 20:30.

Además, el Superclásico entre el Xeneize y River tendrá lugar en el Estadio Monumental el domingo 19 de abril a partir de las 17:00.

La Liga Profesional confirmó la agenda para el cierre del Torneo Apertura: el cronograma completo

Fecha 13

miércoles 1 de abril

Lanús vs. Platense - 20:00

jueves 2 de abril

Barracas Central vs. Sarmiento de Junín - 15:00

Tigre vs. Independiente Rivadavia - 17:30

Talleres de Córdoba vs. Boca - 20:30

viernes 3 de abril

Gimnasia de Mendoza vs. Vélez - 15:00

Unión de Santa Fe vs. Deportivo Riestra - 17:15

San Lorenzo - Estudiantes de La Plata - 19:30

sábado 4 de abril

Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto - 13:30

Independiente vs. Racing - 17:30

Rosario Central vs. Atlético Tucumán - 21:00

domingo 5 de abril

Gimnasia de La Plata vs. Huracán - 15:30

River vs. Belgrano - 18:00

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Newell's - 20:30

lunes 6 de abril

Argentinos Juniors vs. Banfield - 19:00

Instituto de Córdoba vs. Defensa y Justicia - 21:15

Fecha 14

viernes 10 de abril

Belgrano vs. Aldosivi - 21:00

sábado 11 de abril

Deportivo Riestra - Instituto de Córdoba - 15:00

Estudiantes de La Plata vs. Unión de Santa Fe - 17:15

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors - 17:15

Boca vs. Independiente - 19:30

Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central - 21:45

domingo 12 de abril

Newell's vs. San Lorenzo - 15:00

Platense vs. Gimnasia de Mendoza - 15:00

Atlético Tucumán vs. Tigre - 17:30

Huracán vs. Rosario Central - 17:30

Racing vs. River - 20:00

lunes 13 de abril

Sarmiento de Junín vs. Gimnasia de La Plata - 16:30

Defensa y Justicia vs. Talleres de Córdoba - 16:30

Lanús vs. Banfield - 19:00

Vélez vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - 21:30

Fecha 15

viernes 17 de abril

Unión de Santa Fe vs. Newell's - 20:30

sábado 18 de abril

Gimnasia de La Plata vs. Estudiantes de Río Cuarto - 15:00

Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata - 17:15

Independiente vs. Defensa y Justicia - 19:30

Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán - 21:45

domingo 19 de abril

Aldosivi vs. Racing - 13:30

River vs. Boca - 17:00

Rosario Central vs. Sarmiento de Junín - 20:30

Talleres de Córdoba vs. Deportivo Riestra - 20:30

lunes 20 de abril

Barracas Central vs. Belgrano - 15:00

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Platense - 17:15

Banfield vs. Independiente Rivadavia - 17:15

San Lorenzo vs. Vélez - 19:30

Gimnasia de Mendoza vs. Lanús - 21:45

Tigre vs. Huracán - 21:45

Fecha 16

jueves 23 de abril

Defensa y Justicia vs. Boca - 20:00

viernes 24 de abril

Deportivo Riestra vs. Independiente - 17:00

Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central - 19:15

Lanús vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - 19:15

Racing vs. Barracas Central - 21:30

sábado 25 de abril

Platense vs. San Lorenzo - 14:00

Estudiantes de La Plata vs. Talleres de Córdoba - 17:00

Sarmiento de Junín vs. Tigre - 19:15

River vs. Aldosivi - 21:30

domingo 26 de abril

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza - 15:00

Newell's vs. Instituto de Córdoba - 17:30

Belgrano vs. Gimnasia de La Plata - 17:30

Atlético Tucumán vs. Banfield - 20:00

lunes 27 de abril