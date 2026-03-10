La Liga Profesional anunció cambios de horarios para tres partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura

La Liga Profesional de Fútbol comunicó este martes que tres encuentros correspondientes a la fecha 11 del Torneo Clausura fueron reprogramados por "cuestiones organizativas".

Si bien los partidos se llevarán a cabo el fin de semana tal como estaban estipulados, sufrieron modificaciones importantes en sus horarios.

Platense y Vélez se verán las caras el sábado a las 19 en Vicente López, y no a las 17 como se anunció en un inicio. Ese mismo día Rosario Central recibirá a Banfield en Arroyito a las 21, una hora más tarde de lo planificado.

Por último, Tigre y Argentinos Juniors chocarán en Victoria el domingo a las 22: iba a jugarse a partir de las 15.15.

El resto de los encuentros no sufrieron cambios de días ni horarios.

#Programación | Por cuestiones organizativas, se modifican los horarios de los siguientes partidos de la #Fecha11 del #TorneoMercadoLibre 2026:@caplatense %uD83C%uDD9A @Velez se disputará el sábado 14/3 a las 19.00 (estaba a las 17).@RosarioCentral %uD83C%uDD9A @CAB_oficial se jugará el sábado... pic.twitter.com/pLIu1R2oRv — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 10, 2026

Así se jugará la fecha 11

Sábado 14 de marzo

19.00: Platense - Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

21.00: Rosario Central - Banfield (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 15 de marzo

15.15: Gimnasia - Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Deportes-

17.30: Belgrano - Talleres (Interzonal) -TNT Sports-

19.45: River - Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

22.00: Unión - Boca (Zona A) -TNT Sports-

22.00: Tigre - Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 16 de marzo

15.30: Aldosivi - Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

15.30: Barracas Central - Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

18.30: San Lorenzo - Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

20.00: Racing - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

22.15: Instituto - Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús - Newell's (Zona A) -ESPN Premium-

21.15 Central Córdoba - Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

21.15 Gimnasia (Mza.) - Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-