La Liga Profesional anunció cambios de horarios para tres partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura
Mientras se empezó a jugar la fecha 10, por cuestiones organizativas modificaron los horarios de algunos encuentros de la próxima jornada del torneo local.
La Liga Profesional de Fútbol comunicó este martes que tres encuentros correspondientes a la fecha 11 del Torneo Clausura fueron reprogramados por "cuestiones organizativas".
Si bien los partidos se llevarán a cabo el fin de semana tal como estaban estipulados, sufrieron modificaciones importantes en sus horarios.
Platense y Vélez se verán las caras el sábado a las 19 en Vicente López, y no a las 17 como se anunció en un inicio. Ese mismo día Rosario Central recibirá a Banfield en Arroyito a las 21, una hora más tarde de lo planificado.
Por último, Tigre y Argentinos Juniors chocarán en Victoria el domingo a las 22: iba a jugarse a partir de las 15.15.
El resto de los encuentros no sufrieron cambios de días ni horarios.
Así se jugará la fecha 11
Sábado 14 de marzo
19.00: Platense - Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
21.00: Rosario Central - Banfield (Zona B) -TNT Sports-
Domingo 15 de marzo
15.15: Gimnasia - Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Deportes-
17.30: Belgrano - Talleres (Interzonal) -TNT Sports-
19.45: River - Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
22.00: Unión - Boca (Zona A) -TNT Sports-
22.00: Tigre - Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
Lunes 16 de marzo
15.30: Aldosivi - Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
15.30: Barracas Central - Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
18.30: San Lorenzo - Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
20.00: Racing - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
22.15: Instituto - Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús - Newell's (Zona A) -ESPN Premium-
21.15 Central Córdoba - Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
21.15 Gimnasia (Mza.) - Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-