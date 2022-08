Anabel Cherubito sale de su lugar para convertirse en Simone de Beauvoir, escritora francesa y catalogada como una de las primeras mujeres feministas. Esto ocurre en el marco de "Ser Ellas", la obra que comparte con Fabiana García Lago como Frida Kahlo y Ana Celentano como Eva Perón. "Es un encuentro imaginario entre ellas que sucede después de su muerte entonces se repasa su vida. Las tres hablan del amor, de la maternidad, de la militancia, de la vejez", explica sobre el espectáculo que tiene lugar en el Teatro Tinglado los viernes y ya lleva su quinta temporada.

Además de su labor profesional, se mostró más que activa en el colectivo feminista "Actrices Argentina" junto a otras colegas. Esto acarreó algunos cuestionamientos de distintos sectores, pero ella se mantiene firme: "Nos quieren bajar el precio todo el tiempo. Nos dicen que somos kirchneristas, cosa que es una mentira enorme y somos multipartidarias porque somos muchas".

¿Cuánta preparación te requirió el personaje?

Yo la elegí porque me acompañaron sus libros desde chiquita. Mi madre tenía sus libros en la biblioteca y me gustaba mucho leerla desde muy chiquita. Esa forma de ser que tenía, esas ganas de ser independiente, de ser feliz y libre, me sentí muy identificada desde siempre. Las tres conocíamos mucho a nuestros personajes.

Anabel Cherubito defendió a "Actrices Argentinas".

En los últimos años tuviste un perfil más bajo, ¿fue una elección?

Siempre he sido de perfil bajo, en general. La carrera tiene momentos en los que estás más expuesta, pero nunca me subí a esa ola donde ya expones todo. No me gustó hablar de mis relaciones, además soy bastante vaga para ir a los programas porque me aburre mucho hablar de mi misma. He sido una persona que disfrutó mucho la soledad y después de ser madre todo cambió, siento que es casi otra vida para mí. Disfruto mucho de mi hija, me ocupo de ella y he encontrado otras pasiones como la cocina.

¿Te gustó participar de "El Gran Premio de la Cocina"?

Me animé porque estoy fascinada con la cocina hace un par de años. Además, me fui sacando los prejuicios que tenía conmigo misma durante los años. Ahora estoy fascinada con la comida coreana. Estoy haciendo platos poco comunes con productos no tan conocidos que dan un sabor que me tiene encantada. He pensado hasta en ponerme un puesto de ramen pero porque me gusta pensar y volar.

Anabel Cherubito.

¿Cómo te llevás con las críticas que reciben en "Actrices Argentinas"?

Creo que hay un trasfondo con eso. Los medios nos han puesto en ese lugar, como le pasa a todos los colectivos feministas porque se meten con los grandes poderes, que justamente están manejados por varones. En nuestro medio, ha sido un mundo muy manejado por hombres, ya sea por productores, directores y actores. Hay algo ahí de rechazo para nosotras, a alguien se le rompe la computadora y la culpa termina siendo nuestra. Lo más gracioso es que nadie sabe cómo trabajamos, somos un grupo de mujeres con muy buena voluntad, lo hacemos por convicción y estamos organizadas. Ayudamos a un montón de mujeres pero no lo hacemos mediáticamente, entonces se dan el gusto de decir que somos selectivas.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Soy una persona con mucho sentido del humor, soy distraída y soy apasionada.

- ¿UNA VIRTUD?

- Tengo buena leche.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy desorientada.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Estar con mi compañero y mi hija.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- No soporto cuando manejan sin que les importe el otro.

- ¿UN PASATIEMPO?

- La pintura.

Anabel Cherubito.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- La cocina.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Creo que como amiga.

- COMIDA FAVORITA.

- El ramen que hago.

- ¿UNA SERIE?

- “Top of the lake”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Arquitecta, bailarina o cocinera.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Simone de Beauvoir.

- UNA CANCIÓN.

- “Penélope” de Joan Manuel Serrat o Diego Torres, me gustan mucho las dos.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El amor y el humor.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi compañero.

- ¿UN MIEDO?

- Desde que soy madre, muchos.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Con mi familia en cualquier lugar.

- UN PLACER CULPOSO.

- No siento culpa por ningún placer.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Hace un tiempo me auto percibo coreana así que la comida coreana. (risas)

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Lograr que todos comprendamos que somos iguales y podemos disfrutar de la vida sin estar corriendo atrás de la zanahoria de la supuesta felicidad.