El Cuarteto de Nos publicó "Jueves" un tiempo antes de que comience la pandemia. Ese disco fue tocado en vivo en pocas oportunidades, y debió ser guardado. En medio del panorama apocalíptico comenzaron a componer "Lámina once" con un componente temático coyuntural sobre la psicología, y como buena paradoja, el 3 de noviembre lo presentarán en Argentina en el show más grande del Cuarteto hasta ahora en nuestro país. Sobre todo ello charló en exclusiva Roberto Musso con DiarioShow.com

Sobre aquel momento en el que debieron encerrarse, el cantante comienza recordando: "'Jueves' había salido en el 2019 y nos agarró la pandemia. Quedaron en suspenso un montón de canciones a las que le teníamos mucha fe. Con el diario del lunes puedo decir que están explotando en el show en vivo. Para bandas como la nuestra, con tantos años, que el repertorio tenga muchas canciones nuevas, no es poca cosa. Significa que no vivimos de épocas de gloria pasadas".

Desde 1980, cuando se creó, el grupo tuvo repercusión en Uruguay más tarde en Argentina, donde crecieron cada vez más. En su próximo show tocarán ante miles de personas en el Movistar Arena, lo que significa que su poder de convocatoria no deja subir.

Sobre esa tendencia, Roberto asegura: "Hay un alto porcentaje de pibes muy jóvenes que nos ven por primera vez, y que quieren ver a la banda que conocieron con las canciones que ellos conocieron. La ingeniería de hacer hits en ese sentido es bastante complicada, los que van hace mucho y los que recién nos están conociendo".

El disco "Lámina once" alude al conocido test de Rorschach que maneja la Psicología para estudiar la personalidad en base a lo que ve una persona en una serie de diez láminas. La número 11, la faltante, que englobaría lo que no se puede estudiar u observar. Según el cuarteto, el disco plantea un problema filosófico fundamental: ¿cómo llevar adelante una vida examinada? Desde esa duda, profundizan sobre la actualidad y la vida actual.

Musso habla del álbum en comparación con "Bipolar", de 2009, con el que conversa directamente por su temática psicológica: "A nivel temático hay una conexión entre 'Bipolar' y 'Lámina once' por la salud mental. Siempre me interesó la psicología por cosas que me ha tocado vivir, y en pandemia todo eso nos explotó en la cara. Cuestiones como la soledad, la psicología en los niños, en la gente mayor, fue algo que me motivó mucho para escribir. Acá hay un entramado psicológico, pero quizás hasta filosófico".

Para cerrar, explica cómo compone sus temas y por ende, los personajes que transitan las letras de sus relatos: "Siempre me gustó esa construcción de personajes conflictivos, con la ambigüedades, contradicciones, como somos todos. No hay ganadores y perdedores, no hay buenos ni malos".