Maxi Ghione vivió desde su niñez con una enfermedad llamada otosclerosis, lo que disminuyó su audición progresivamente. Actualmente, a sus 49 años, pudo volver a oír sin la necesidad de la intervención tecnológica, gracias a una operación. "Los primeros dos meses amás a los pajaritos que te despiertan, ahora ya los detesto", expresa entre risas el actor, que encabeza un nuevo espectáculo.

Junto a Claribel Medina, protagonizan "Tres vidas para Oswald" en el Teatro Premier los jueves. "Es una comedia en tres actos. Mi personaje es un romántico empedernido, un tipo que le apuesta al amor todo el tiempo", explica sobre su papel, que tiene un significado especial para él ya que hacía cuatro años que no pisaba un escenario. Como si fuera poco, tras su operación, agrega con alegría: "Es la primera vez que me subo a un escenario sin un audífono".

.

Tu personaje en cada relación vuelve a empezar, ¿te pasó alguna vez en tu carrera?

No, yo lo único que sé hacer es actuar. En el único lugar donde yo me siento feliz es arriba de un escenario o delante de una cámara. Si no actúo me pierdo, no me encuentro y no sé hacer otra cosa. Nunca me planteé abandonar la actuación, aunque sí me pasó de padecer una tristeza muy profunda porque estábamos encerrados, en la pandemia.

¿Sentís que te queda algo por hacer que te gustaría?

Creo que hice todo, pero igual uno sigue soñando. El día que se te acaban los sueños estás frito, lo mismo cuando no tenga miedo o nervios antes de subirme al escenario, me voy a dedicar a otra cosa. Lo lindo son la adrenalina y las emociones. Es un oficio mágico pero peligroso, porque un día comes faisán y al otro día las plumas. Todo el tiempo estoy viendo situaciones en la vida que podrían llevarse a escena. En cada ventanita de edificio, hay miles de historias para contar o escribir. Una gran motivación es la búsqueda constante de nuevas ideas.

Maxi Ghione volvió a escuchar sin audífonos.

¿Cuánto pudiste recuperar tu audición?

Tengo una enfermedad que se llama otosclerosis, que compromete el órgano de corti. Si era un éxito, esperaban un 30% de recuperación de la audición y tuve un 70 o 80%. Mi oído operado es casi como el de un oyente normal. Cuando me operé, no podía más, porque usaba aparatos y sin ellos, me apagaba, literalmente.

¿Atravesaste una etapa de adaptación con los sonidos?

Con los aparatos escuchás hasta más fuerte, pero no deja de ser un micrófono con parlante, aunque es de gran ayuda porque la ciencia avanzó mucho. La diferencia al haberme operado es que escucho los sonidos en su versión original, no pasa por algo electrónico primero.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Noble, ansioso y poeta.

- ¿UNA VIRTUD?

- Querer cambiar el mundo.

- ¿UN DEFECTO?

- Creer que voy a cambiar el mundo. (risas)

Maxi Ghione junto a Claribel Medina, su compañera de elenco.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- La comida, el helado, el folclore y el cuerpo de una mujer.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Las bocinas y el vecino que no saluda.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Escribir.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- No te lo puedo contar.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- No lo sé.

- COMIDA FAVORITA.

- Milanesas con puré.

- ¿UNA SERIE?

- “Breaking Bad”, aunque no miro series porque son una trampa mortal.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Carpintero.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- José Carbajal, “El Sabalero”.

- UNA CANCIÓN.

- “La canción más hermosa del mundo” de Joaquín Sabina.

Maxi Ghione.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Reírse de las mismas cosas.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi amigo Diego, mi amiga “la gorda”, mi otro amigo Diego, mi amigo Pacha, mi amigo Juani y en mis hermanas.

- ¿UN MIEDO?

- Subirme al escenario.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Las improvisadas.

- UN PLACER CULPOSO.

- El cigarrillo.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me gusta mucho el costillar de llama.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Volar.