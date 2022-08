Benjamín Vicuña se encuentra pasando un momento difícil familiar ya que su padre está teniendo problemas de salud. A pesar del tiempo complicado que está viviendo, el actor chileno se mostró muy contento por el éxito que está teniendo su nueva obra teatral llamada "El Método Grönholm".

En una entrevista que dio para "Intrusos", habló del vínculo que tiene con sus compañeros de elenco luego de los rumores de mala relación entre ellos. "Uno lo desmiente y da absolutamente lo mismo, pero no. No lo necesitamos, es una obra que está muy bien, funciona, buenas críticas. La verdad que no necesitamos ese pute... y hay muy buen elenco", expresó la ex pareja de la China Suárez.

.

Asimismo, en varias ocasiones se lo ha vinculado amorosamente a Laurita Fernéndez, pero Benjamín Vicuña se mostró muy enamorado de Eli Sulichin, su actual pareja. La bailarina también aclaró que tienen una buena relación profesional, además de que ella estaría reconciliada con Nicolás Cabré.

Mientras tanto, la ex pareja de Pampita se encuentra constantemente viajando a Chile y ayudando a su familia en todo lo que necesite, así como también cumpliendo con sus obligaciones laborales en las funciones del teatro que ya estaban pactadas.

El elenco de "El método Grönholm".

¡Mirá el video de Benjamín Vicuña hablando de la relación que tiene con sus compañeros de elenco!