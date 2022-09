Si bien Rodrigo De Paul y Camila Homs protagonizaron una dura batalla legal por los alimentos y las visitas para sus hijos, la ex pareja logró llegar a un acuerdo económico y compartieron un comunicado en el que mostraron un frente común y cordial por el bien de los pequeños Francesca y Bautista, además de zanjar todas las especulaciones y rumores que circularon.

Después que el futbolista de la Selección Argentina y Tini Stoessel confirmaran su romance, muchos comenzaron a dudar de las fechas del romance, y si había efectivamente engañado a la mamá de sus hijos.

Sin embargo, los rumores y especulaciones quedaron atrás y la armonía reina entre las tres figuras, a tal nivel que la modelo de 25 años se refirió a la posibilidad de reunirse cara a cara con la nueva novia de su ex pareja.

“¿Sería incómodo para vos si te cruzás con la pareja de Rodrigo?”, le preguntó el cronista de "Intrusos", Alejandro Guatti, a lo que Homs expresó: "No, para nada. No creo que se arme una conversación ahí, pero no hay problema".

En la misma nota, la mediática no se mostró resentida y le dedicó un sincero mensaje a su ex: "Siempre voy a querer el bien para él. Le deseo lo mejor. Es el padre de mis hijos, compartimos mucho tiempo juntos".