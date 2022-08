Después de 15 años jugando en Europa, Sergio "Chiquito" Romero regresó a Buenos Aires para ser parte de Boca y su llegada causó no solo revuelo en el mercado de pases locales sino también en las redes sociales luego de que Eliana Guercio lo defendiera públicamente. Por ese motivo es que los usuarios recordaron los escándalos de la esposa del ex arquero de la Selección y su polémica con Evangelina Anderson.

El mal vínculo de las esposas de los futbolistas explotó en la previa del mundial de Brasil 2014 cuando Romero y Demichelis eran compañeros de la Selección. El hecho ocurrió cuando Anderson apoyó a Wilfredo Caballero, otro arquero, y eso desató la furia de la mediática.

"Las mentiras tienen patas cortas y las mentirosas también", escribió Eliana en Twitter. Y agregó firme: "De un burro siempre se espera una patada. Hay que ignorarlos".

Después de una furiosa catarata de tuits, la modelo reveló el origen del enfrentamiento en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana". "Siempre tuve buena relación, en Patinando por un sueño 2007 era la que mejor se llevaba con ella, me caía bárbaro. Compartimos Selección y estábamos bárbaro", declaró Evangelina y fue en ese entonces cuando recordó: "En el Mundial de Brasil estábamos en la cola para tomarnos el avión, la voy a saludar y me da vuelta la cara. Pero mal. Le pregunto cómo estaba, cómo estaban las nenas y me dijo ‘hermosas’ y se da vuelta. Me la vuelvo a encontrar y no me saluda. Ahí dije ‘no la saludo más’. Al día siguiente bajamos a desayunar en el hotel, me la cruzo y le digo ‘buenos días’. Y del otro lado, nada".

"Me ignoró todo el tiempo. Tenía miedo de que me pegue, te digo la verdad. Pasan tres o cuatro años, me llama por teléfono y me habla durante dos horas por otro tema, que no tenía nada que ver, de una pareja que decían que había una crisis. En un momento, le dije ‘todo bien Eliana, pero no me saludás hace años y ahora me llamás’. Ella me dijo ‘vos sabés, pensá un poquito’",comentó en ese entonces. Y agregó convencida: "Me terminó diciendo que alguien, que me dijo el nombre, una famosa, le mandó una captura de un retweet que yo hice en el que hablaban bien de otro arquero, que es mi amigo".

Pero el nombre de la famosa en cuestión no tardó en llegar. Fue Wanda Nara la que envió la captura y Anderson no lo desmintió. "Me odió… No le mandaban capturas de cuando hablaba bien del marido. La mujer de ese arquero es como mi hermana. En ese momento pensé ‘está loca’. Le dije ‘si te dolió, te pido perdón, no fue mi intención’. Saqué la conclusión de que no entiende el valor de la amistad. Porque si no no entiendo porqué se enoja", concluyó.