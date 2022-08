Si bien Wanda Nara y Mauro Icardi ya desmintieron todos los rumores de divorcio, y se fueron de viaje junto a sus hijas, cuando todavía se barajaban las distintas versiones de ruptura, Luis Ventura sorprendió al recordar el turbio antecedente matrimonial de la empresaria de 35 años.

“Cuando Maxi López llegó a la cúspide y empezó a bajar, ahí se separan. Y ahora a Icardi le está pasando lo mismo, salvo que encuentre algún club que sea una bomba pero más que el PSG no hay”, aseguró Diego Esteves, panelista de "A la tarde".

Sin embargo, su compañero, el reconocido periodista Luis Ventura, le hizo la contra y retrucó con información: “A ver, ¿sabés por qué se fue todo al diablo? Maxi López salía con chicas y las llevaba a su casa. Esto me lo contó Wanda a mí. ¡Llevaba mujeres a su casa! Ella estaba en la planta baja y llenaba el primer piso de mujeres y representantes”.

“Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba y me decía que no lo podía soportar. Esto me contó”, reveló el comunicador sobre los recuerdos que le contó la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

